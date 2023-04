Sport Alberto Marconcini è pronto per il “Viaggio in Marocco” con la "sua rossa" 13 aprile 2023

Franco Ferretti Il viaggio durerà circa 20/25 giorni

Grosseto: Tutto è pronto per Alberto Marconcini, il centauro maremmano che assieme alla “sua rossa”, l’inseparabile moto con la quale affronterà il viaggio verso il Marocco. Marconcini partirà alla volta del paese Africano lunedì 17 aprile. Per arrivare in Marocco, Alberto Marconcini attraverserà con la sua “rossa”, così da sempre chiama amichevolmente la sua moto, Francia e Spagna via terra. In tutto il tour percorrerà circa 7.500 km. “In questo ultimo mese, - dice Alberto Marconcini - ‘la Rossa’ è stata sottoposta ad un attenta preparazione e revisione alla quale hanno collaborato la concessionaria Bmw Motofabbris e Rosi pneumatici di Grosseto”. “Il tour in Marocco, - prosegue Marconcini - si snoderà da nord a sud, passando lungo la costa, mentre nel viaggio di ritorno ci porteremo verso l'interno, attraversando la catena del grande Atlante. Durante il viaggio Marconcini documenterà alla fine di ogni settimana, in una sorta di riassunto corredato di alcune foto tra le più significative, le varie tappe del suo tour.

Questi i canali dove si può seguire “Alberto e la Rossa” Twitter: https://twitter.com/albertoelarossa Instagram: https://www.instagram.com/albertoelarossa/ Pagina Facebook:: https://www.facebook.com/albertoelarossa You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC5p9_aDqZ6L6S87ifRsy1hQ A zonzo con Alberto e "La ROSSA": https://www.facebook.com/groups/491990020863483/?ref=bookmarks gruppo aperto sito: www.albertoelarossa.it

