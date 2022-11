Cultura & spettacolo Al via la sessione teatrale di Associazione Tebo e Comune di Acquapendente 8 novembre 2022

Giordano Sugaroni Acquapendente: Con la Commedia “I Matti di Dio” prenderà il via la sessione teatrale (otto appuntamenti in totale) targata Associazione Tebo-Comune di Acquapendente che accompagnerà aquesiani e appassionati al Teatro Boni fino alle festività dell’Epifania. La prima scelta del Presidente Tolmino Piazzai è ricaduta domenica 20 novembre alle ore 17.30 sullo spettacolo “Destinazione non umana” della Produzione Fort Apache Cinema Teatro. Scritta e diretta da Valentina Esposito con Fabio Albanese, Alessandro Bernardini, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Massimo Di Stefano, Michele Fantilli, Emma Grossi, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi, sarà soprattutto una riflessione su temi tragici come predestinazione, malattia, morte, precarietà e brevità esistenza. Domenica 27 Novembre alle ore 17.30 spettacolo di danza Compagnia Atacama, con Nicholas Baffoni, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Camilla Perugini che con lo spettacolo “Altrove oltre il mondo” per le coreografie di Patrizia Cavola ed Ivana Truol mira sopratutto ad esplorare l’utilizzo dei media interattivi in relazione tanto al corpo quanto al movimento. Sabato 3 dicembre alle ore 21.00 e domenica 4 alle ore 17.30 produzione Seven Cults “Molly le nebbie dell’esistere”. Di Ester Palma e Giovanna Biraghi con Cristina Golotta e Maria Sofia Palmieri presenterà il regista Filippo D’Alessio impegnato nel mettere a confronto il vivere di due donne specchio di una stessa esistenza (musica Eugenio Tassitano).

Due giorni dell’Immacolata con la Produzione Seven Cults “Api e lievito”. La regista Maddalena Rizzi dirigerà l’attrice Ana Kush lungo lo scritto di Valeria Patara che permette di scoprire una donna senza età, infantile, candida e simpatica, che con la leggerezza dell’innocenza e della follia racconta gli abusi che ha subito.

Domenica 11 Dicembre alle ore 17.30 la Produzione Sorrisi d’Autore presenterà “Dalla parte della cicala: vita di Giovanni Rodari” scritto da Veronica Liberale con Marco Zordan. Il regista Fabrizio Catarci smuove ricordi, immagini e suggestioni dello scrittore italiano premiato con il premio Andersen (nobel della Letteratura per ragazzi).

Domenica 18 Dicembre alle ore 17.30 Compagnia Mauri-Sturno con la Commedia “Il riformatore del mondo” . Il regista Andrea Baracco su tema di Thomas Bernhard dirigera Glauco Mauri e Roberto Sturno alla scoperta di un antieroe misantropo e raggelante che, dal profondo della sua casa-buncker disprezza il mondo ed i suoi ignobili abitanti. Appuntamento epifanico.

Venerdì 6 Gennaio alle ore 17.30 spettacolo “1,2,3,...stella !”. Produzione “La banda degli onesti” di Silvano Picerno. Con Elisabetta Rubini, Leo Coviello, Francesco Venturo, che si domanderanno cosa succederebbe se scomparisse internet in tutto il mondo ?



