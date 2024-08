Al via la IX edizione della Festa del Cinema di Mare

Castiglione della pescaia: Al via la prima giornata della IX edizione della Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini, che si tiene a Castiglione della Pescaia (in provincia di Grosseto), dal 23 al 27 agosto. A dirigerla sarà, per il quarto anno, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore, che nel 2021 ha preso il testimone dell’ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020. La manifestazione è nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi.



Tanti gli ospiti attesi nella cittadina maremmana, a conferma di un festival che dedica molta attenzione alla qualità degli artisti che intervengono, per parlare del loro cinema e per incontrare il pubblico: grandi protagonisti di quest’anno saranno, tra gli altri, Riccardo Scamarcio (24 agosto), Pilar Fogliati (25 agosto), Matteo Garrone (26 agosto) e Piera Detassis.

La prima giornata del festival, venerdì 23 agosto, inizierà alle 18:00 al Club Velico con l’inaugurazione della mostra “Ambrogio Fogar, l’avventura del Surprise”, mostra fotografica dedicata ad Ambrogio Fogar, navigatore, esploratore e scrittore, a 50 anni dal completamento del suo giro del mondo in solitaria non stop controvento col Surprise, iniziato e concluso proprio a Castiglione della Pescaia dopo 402 giorni di navigazione. Il materiale esposto è stato concesso al Comune di Castiglione da Francesca e Rachele Fogar, figlie di Ambrogio. La mostra rimarrà al Club Velico fino al 15 settembre e poi riaprirà in biblioteca dove sarà visitabile fino al 7 dicembre.

Il programma seguirà, sempre al Club Velico, con il concerto di Paola Lorenzoni Trio e l’aperitivo (ore 19:00, in collaborazione con Rocca di Frassinello); nella seconda parte della serata il festival si sposterà nel cuore di Castiglione della Pescaia, al Cinema Castello dove alle 21:30 verrà proiettato il film “Fuga in Normandia” di Oliver Parker (con Michael Caine, Glenda Jackson, John Standing, Danielle Vitalis, Will Fletcher), introdotto dal giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani. Il lungometraggio (96’, Gran Bretagna, Usa, 2023) interpretato dai premi Oscar Michael Caine e Glenda Jackson è ispirato a fatti realmente accaduti: film mette in scena la “grande fuga” dell’ottantenne Bernie Jordan che, per il 70°anniversario dello sbarco in Normandia, scappa dalla casa di riposo in cui vive con la moglie per unirsi ad altri veterani di guerra e commemorare i compagni caduti. La notizia fa il giro del mondo e il veterano finisce in prima pagina. Ma in prima pagina, viene raccontata solo una parte della storia.

Costo del biglietto: 3,50 euro (prevendita su https://castello.marte.18tickets.it/film/17654).

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), Scav. Prema, Unipol, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti.

I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Le iscrizioni al concorso si sono chiuse il 20 luglio: possono partecipare i film, fiction o d’animazione, e i documentari, prodotti dopo il 1° gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2000 euro.

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il Miglior Cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi. Il vincitore riceverà un premio di 1000 euro.