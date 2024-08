Cultura Al via il “SummerNight Concert” con gli artisti coreani 8 agosto 2024

Il 9 agosto concerto al Podere Sequerciani e l’11 agosto a Massa Marittima nel cortile della biblioteca comunale. Ingresso libero.

Massa Marittima: In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia, nell'amicizia tra i due paesi, è stato organizzato il "SummerNight Concert" in programma il 9 agosto, alle ore 21, al Podere Sequerciani nel comune di Gavorrano (strada provinciale Tatti); e l’11 agosto, alle ore 21, a Massa Marittima, nel cortile della Biblioteca comunale. Ingresso libero. L’arte e la musica hanno il potere di unire i popoli e contrastare l'odio e l’intolleranza verso gli stranieri. Sul palcoscenico si esibiranno quattro artisti coreani che eseguiranno brani di diversa provenienza stilistica e internazionale, tra cui: Schubert, Brahms, Puccini, Piazzolla, Spohr, Gershwin, Løvland e Young Sub Choi. Il programma prevede un pot-pourri culturale senza confini, con una selezione di piccoli tesori musicali che spaziano dalla musica seria e da intrattenimento a quella popolare e d'avanguardia. Un fregio pittorico largo 11 metri del noto artista tedesco Prof. Achim Freyer simboleggerà la varietà delle performance in loco. Gli interpreti sono: il soprano Esther Lee che incanterà il pubblico con la sua voce. Nata a Seoul, in Corea del Sud, Laureata all’HdK di Berlino, Esther Lee ha vinto il primo premio al Concorso Maria Callas di Atene e si è esibita come solista in importanti teatri, tra i quali Deutsche Oper Berlin, la Staatsoper Berlin, l’Opera di Zurigo, la Volksoper Wien e la Wiener Festwochen, al Landestheater di Innsbruck.

Al clarinetto si esibirà il Prof. JunMo Dong laureato all’Università di musica di Heidelberg-Mannheim in Germania e alla New England Conservatory Graduate School di Boston, negli USA. Attualmente è professore di musica d’orchestra presso la Sangmyung University di Seoul e direttore principale della Premier Philharmonic Orchestra.

YooJin Hong, musicista della Filarmonica di Stato di Norimberga, suonerà la viola.

Al pianoforte Dong Jin Lee, talentuoso artista, che nel 2023 è stato selezionato come borsista della Richard-Wagner-Stipendienstiftung.

I due concerti sono organizzati dalla Massa Marittima Multiservizi e da Podere Sequerciani e Achim Freyer Stiftung, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Comune di Gavorrano. “Il podere Sequerciani che ospiterà il concerto Summer Night Concert il 9 agosto – dichiarano dall’azienda - accoglie con entusiasmo queste iniziative culturali e musicali; la filosofia del Podere Sequerciani incontra il rispetto della terra e delle sue peculiarità e necessità e produce da anni vini biodinamici ormai conosciuti a livello internazionale. Accoglie i suoi ospiti e artisti in un luogo dove sembra che il tempo si sia fermato, dove regna la natura e le caratteristiche autentiche della Maremma Toscana. Al podere Sequerciani molti artisti hanno contribuito a tenere viva questa filosofia e siamo onorati di ospitare i musicisti coreani in occasione dei 140 anni di amicizia tra l’Italia e la Corea.” Info: ufficio turistico Massa Marittima 0566 906554 ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it; booking@sequerciani.it 0566 912001 Seguici



