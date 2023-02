Sport Al via il campionato regionale silver di federazione per Polisportiva Barbanella Uno 10 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Domenica 5 Febbraio, a Montevarchi, è iniziato il campionato regionale silver di federazione categoria LB 3 attrezzi, trave, corpo libero e volteggio.

La Polisportiva Barbanella Uno ha presentato, in questa occasione, 7 giovani ginnaste, tutte al debutto in questo campionato. Nonostante l’inevitabile emozione per questa nuova esperienza, le atlete, allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali si sono ben difese, portando a casa .al termine della loro gara ottimi piazzamenti. Tra le più piccole, nella categoria A1( 8 anni) Perla Girelli si classifica al 1° posto con grandi margini di miglioramento, visto la giovanissima età. 1° posto anche per Daria Pezzuto, nella categoria A2 ( 9 anni) e 3° posto per Martina Radiconi nella categoria Junior 2 (12 anni). Da segnalare anche le buone prestazioni delle altre compagne di squadra tutte vicinissime al podio: Anna Capasso 4° classificata, Luce Girelli 5° classificata, Elisa De Santis 6° classificata e Beatrice Imbasciati. Grande soddisfazione da parte dello staff della Polisportiva Barbanella Uno per questo inizio di campionato: i margini di miglioramento sicuramente ci sono per tutte e continuando gli allenamenti con impegno e dedizione sicuramente tutte queste giovani atlete avranno davanti ottime possibilità di progredire in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

