Cronaca Al via i lavori di manutenzione straordinaria in via del Maestrale a Marina di Grosseto 6 maggio 2024

6 maggio 2024 77

77 Stampa

Redazione

Marina di Grosseto: Sono partiti questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via del Maestrale a Marina di Grosseto. L'intervento, del valore complessivo di circa 67mila euro, si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e di miglioramento dell'intera frazione balneare.

Nello specifico, il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e l'eliminazione di eventuali dossi causati dalle radici dei pini circostanti; il ripristino di chiusini, caditoie e griglie, nonché la realizzazione di un nuovo tappeto stradale in conglomerato bituminoso. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Al via i lavori di manutenzione straordinaria in via del Maestrale a Marina di Grosseto Al via i lavori di manutenzione straordinaria in via del Maestrale a Marina di Grosseto 2024-05-06T17:12:00+02:00 102 it Al via i lavori di manutenzione straordinaria in via del Maestrale a Marina di Grosseto PT1M /media/images/Marina-di-grosseto-veduta-aerea.jpg /media/images/Marina-di-grosseto-veduta-aerea.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 06 May 2024 17:12:00 GMT