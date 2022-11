Attualità Al via corsi gratuiti e obbligatori per responsabili della sicurezza in agricoltura 25 novembre 2022

Grosseto: Il Comitato Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in Agricoltura (CPA), insieme al Fondo Integrazione Malattie Infortuni e Assistenze Varie, Ente Bilaterale Agricolo Grosseto (FIMIAV EBA), organizza corsi di formazione e aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, chiamati RLS. Questa figura, sulla base dell’art. 47 del D.lgs. 81/08, ove non presente, deve essere eletta nel corso di una riunione fra tutti i lavoratori di ciascuna azienda. Il CPA propone a tutte le aziende agricole: corsi di formazione RLS da 32 ore e corsi di aggiornamento da 4 ore. Il datore di lavoro dovrà solo corrispondere al lavoratore regolare giornata di lavoro oltre alle spese di viaggio. I corsi rientrano in un progetto promosso dal CPA e finanziato dal Fondo Integrazione Malattie Infortuni e Assistenze Varie Ente Bilaterale Agricolo Grosseto, il FIMIAV EBA Grosseto. I corsi saranno a titolo gratuito solo per quelle aziende in regola con i pagamenti verso il Fondo FIMIAV e vedranno la partecipazione di docenti della Asl Toscana Sud est e al termine sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di validità triennale. Si invitano pertanto le aziende a contattare le associazioni di appartenenza, anche via mail, per ricevere, compilare e rimandare il modulo di adesione ai corsi di formazione e aggiornamento, entro il 30 novembre 2022. CONFAGRICOLTURA GROSSETO: seghi@confagricolturagrosseto.net - COLDIRETTI GROSSETO: francesco.giorgi@coldiretti.it, - CIA GROSSETO: f.grilli@cia.it, - FLAI –CGIL: flai@grosseto.tosc.cgil.it, - UILA: grosseto@uila.it, - FAI-CISL: fai.grosseto@cisl.it

