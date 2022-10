Al via la campagna vaccinale nella farmacia Salus di Follonica

Da venerdì 14 ottobre la farmacia del Gruppo Boots sarà la prima del territorio a partire con le vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid

Follonica: Confermando massima attenzione e cura verso i propri clienti, dal 14 ottobre la Farmacia Salus del Gruppo Boots sarà il primo presidio su tutta la provincia di Grosseto a somministrare il vaccino bivalente per il Covid-19 e per l’influenza.

La dose booster Pfizer sarà disponibile gratuitamente per tutti i pazienti; occorrerà semplicemente effettuare la prenotazione in loco o tramite il sito www.boots.it. Nella farmacia Salus sarà possibile usufruire anche della somministrazione del singolo vaccino antinfluenzale, gratuito per tutti gli over 60 e accessibile per il resto della popolazione al prezzo calmierato di circa 6€ in aggiunta al costo del prodotto. Per garantire una elevata attenzione e qualità nel servizio, la farmacia ha deciso inoltre di coinvolgere un infermiere professionale che si occuperà delle inoculazioni di tutti i tipi di vaccini.

Ancora una volta, le farmacie del gruppo Boots confermano il loro ruolo di rilievo nell’attuazione del piano vaccinale nazionale, garantendo il loro sostegno alle comunità in cui sono presenti, specialmente in un momento storico che vede il settore sanitario in difficoltà. Per Boots rimane fondamentale investire sempre di più in servizi specializzati, con l’obiettivo di garantire una assistenza di qualità ai clienti e per preservane salute e benessere.