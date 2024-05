Al MuVet alla scoperta delle arti e mestieri antichi con "Amico Museo"

Il Museo di Vetulonia riceve anche quest'anno dalla Regione Toscana la prestigiosa qualifica di Museo di rilevanza regionale.



Castiglione della Pescaia: "Musei per la didattica e la ricerca" è il filo conduttore di Amico Museo 2024, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana nata per valorizzare i musei del territorio regionale e le loro attività.

Come sottolineato da ICOM, International Council of Museums, “i musei fungono da centri educativi dinamici, favorendo la curiosità, la creatività e il pensiero critico. Nel 2024 riconosciamo il loro contributo alla ricerca e per l'esplorazione e la diffusione di nuove idee. Dall’arte e la storia alla scienza e alla tecnologia, i musei sono spazi vitali in cui didattica e ricerca convergono per modellare la nostra comprensione del mondo”.

Per il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia la didattica è importante, ed è proprio grazie alle tante iniziative intraprese che dal 2013 è presente nella graduatoria di merito dei musei di rilevanza regionale in Toscana. La graduatoria 2024 è appena uscita, e il MuVet si trova in diciannovesima posizione su 109 domande presentate.

L’Amministrazione comunale sostiene da sempre l’importanza della cultura come volano di promozione turistica esperienziale ed il museo di Vetulonia, con le tante iniziative portate avanti, lungo tutto l’arco dell’anno ne è un esempio eccellente cosa che è dimostrata anche dalla rilevanza regionale conquistata anno dopo anno da oltre 10 anni.

«Un riconoscimento – dichiara la Direttrice Simona Rafanelli – che ci riempie di orgoglio, e ci ripaga del lavoro che portiamo avanti con passione e dedizione. Quest'anno siamo tra i primi 20 musei della Toscana nella graduatoria di merito, davanti a realtà molto più grandi di noi in termini di importanza. Siamo un piccolo museo, ma riusciamo a mettere insieme sempre tante iniziative che ci consentono ogni anno di entrare in graduatoria e di conservarla, ottenendo così nuovi fondi da poter utilizzare per incrementare e valorizzare ulteriormente le nostre attività».

In occasione di Amico Museo, il MuVet di Vetulonia dedica due appuntamenti all’accessibilità universale del patrimonio museale, attraverso l’uso delle tecnologie digitali e della didattica.

Venerdì 31 maggio apertura straordinaria del museo fino alle 20:00 e ad ingresso gratuito.

Alle 18:00 si celebra "il mestiere dell’orafo” in un viaggio attraverso la produzione vetuloniese dei gioielli etruschi in oro in compagnia dei curatori del Progetto "Arti & Mestieri nella Maremma dei Musei. Una mostra virtuale e reale del Sistema Musei di Maremma".

Domenica 2 giugno, alle 10:30 e alle 16:00, doppio appuntamento con un divertente laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni, "Arti e mestieri antichi a Vetulonia: nella bottega dell'orafo Raku" per realizzare semplici riproduzioni di gioielli etruschi. L'iniziativa è al costo di 1 euro a partecipante, ed è necessaria la prenotazione (info e prenotazioni: 0564 948058; museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).