Al Casa Mora la Blue Factor batte i versiliesi. Sconfitta l’under 13 nel derby con il Follonica

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor di serie B allenata da Federico Paghi supera al Casa Mora il Versilia HockeyForte per 7-4, nella nona giornata del campionato e rimane solitaria in testa alla classifica. Partita combattuta e in equilibrio a lungo quella contro i versiliesi. Un continuo botta e risposta.

Alla fine del primo tempo Castiglione in vantaggio per 3-2 con la doppietta di Guarguaglini e rete di Montauti. Nella ripresa Forte dei Marmi che effettua il controsorpasso sul 4-3. I biancocelesti cambiano marcia e segnano in serie: pari di Mantovani, doppietta di Piro e gol finale di Montauti per il 7-4.

Nell’under 13 bella partita il derby contro il Follonica. I ragazzi di Bracali hanno sempre condotto il gioco, fermati però dalle strepitose parate di Asta: il Follonica ha invece approfittato delle occasioni, passando in vantaggio con Tonarelli e resistendo a lungo agli attacchi dei padroni di casa, fino al pari del Castiglione di Nucci. Ad inizio ripresa, un clamoroso autogol, respinta del portiere su tiro di Moda che va a finire contro un compagno e s’insacca, riporta avanti il Follonica. La Blue Factor attacca in continuazione, sprecando due tiri liberi e centrando un paio di pali. Nel finale in contropiede il 3-1 del Follonica che scavalca il Castiglione in testa alla classifica.