Ai Marinai d'Italia tanti bambini con mamme per educative letture di mare

Porto Santo Stefano: Nella mattinata di sabato scorso la libreria Riva di Carta nell’ambito degli "Incontri sul Mare" organizzati dai Marinai d'Italia di Porto Santo Stefano ha intrattenuto tante bimbe e bimbi accompagnati dalla mame con bellissime letture a tema Mare. Il libraio Francesco Palombo, il segretario del Gruppo ANMI Marvo Scotto e la bravissima lettrice avvocato Paola Pucino hanno tenuto uno speciale e coinvolgente evento che ha suscitato molta partecipazione e entusiasmo dei bambini presenti. Riva di Carta promuove la lettura dei libri da parte dei giovanissimi con un "percorso narrativo", leggere una serie di piccole storie, poesie o brani presi da un discreto numero di libri ben selezionati per costruire un vero e proprio "racconto dei racconti", avvicinando di più così i bambini ai libri, con un occhio attento anche alle bellezze degli incantevoli paesaggi della Costa d’Argento che ha tanta storia di navi e anche di pirati.



Le letture proposte sono state la tenera storia de “Il Postino dei messaggi in bottiglia” pubblicato da Babalibri, “Il sogno del Nautilus” edito da Orecchio Acerbo dalle bellissime illustrazioni, i pirati di “Per Mare” di Lapis e di nuovo la interessantissima “Guida Letteraria del Mare” edizioni Terra Santa, già proposta in un precedente incontro come lettura per adulti, dalla quale sono stati estratti alcuni brani per bambini e ragazzi. Perfetto il sistema audio grazie all'esperto Emanuele Galatolo e durante l'incontro anche belle sorprese per i piccoli, come la simpatica postina che ha consegnato i biglietti di benvenuto o l’entrata improvvisa in scena del pirata Alessio Picchianti vestito da corsaro tipo Jack Sparrow della saga i Pirati dei Caraibi. Molto interessante anche la parentesi di Marco Scotto sull'attuale pirateria presente nel mondo. Artemare Club che incoraggia tutti gli eventi culturali educativi di questo tipo, perché “leggere necesse est” sin da piccoli, ha partecipato alla manifestazione documentandola per i media.