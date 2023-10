Affidamento familiare, ciclo di incontri di Spinelli su nuove linee di indirizzo regionale

Firenze: Parte oggi, mercoledì 18 ottobre, da Colle Val d’Elsa (Si), un ciclo di incontri per la presentazione delle nuove linee di indirizzo sull’ affidamento familiare organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza.



Si tratta del primo di tre appuntamenti – gli altri sono in programma il 20 ottobre a Capannori (Lu) e il 15 novembre a Firenze – dedicati all’approfondimento sul documento che, proprio in tema di affidi, è stato predisposto nell’ambito del tavolo di coordinamento regionale dei Centri affidi e che verrà approvato nelle prossime settimane con un delibera regionale.

“La Regione Toscana – spiega l’assessora al sociale Serena Spinelli, che sarà presente a tutti gli incontri - ha investito in modo deciso nella qualificazione del proprio sistema di servizi per l'accoglienza di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. In quest’ottica, l’affidamento familiare costituisce una delle forme più belle e generose di aiuto per i minori in situazioni di difficoltà ed è strumento privilegiato per il sostegno alle relazioni e la prevenzione di pratiche di allontanamento. E risultato di questo impegno è un’incidenza in Toscana del ricorso all’affidamento familiare superiore alla media nazionale. Questo documento – aggiunge – è un ulteriore passo in avanti, frutto di un lavoro condiviso con tutti i soggetti convolti, dai Centri affidi ai servizi territoriali, dalle associazioni al Tribunale per i minorenni”. L’incontro di Colle Val d’Elsa, rivolte a operatori dei Centri affidi, assistenti sociali, psicologi, operatori dei servizi socio-sanitari territoriali e associazioni del terzo settore dell’Area vasta sud-est, si terrà presso il Centro famiglie Baobab, in viale Marco Polo, 25. I lavori inizieranno alle ore 10 e si concluderanno intorno alle 12,45.

Con gli stessi orari e modalità si svolgerà l’iniziativa a Capannori (Lu), venerdì 20 ottobre, all’auditorium del Centro sanitario, in piazza Aldo Moro 34, destinata agli operatori dell’Area nord-ovest. Per l’Area vasta centro l’appuntamento è per mercoledì 15 novembre, nella Sala blu del Fuligno, in via Faenza 48, a Firenze.