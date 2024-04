Adf: Interruzione flusso idrico in via Marsala il 23 aprile

Grosseto: Si ricorda che in data 23/04/24 è in programma un intervento di Acquedotto del Fiora per la creazione di un allaccio idrico in via Marsala. Le operazioni avranno inizio alle 10,30 e termineranno alle 12. Il normale flusso idrico verrà ripristinato, presumibilmente, attorno alle 12 dello stesso giorno.



I lavori comporteranno un'interruzione del flusso idrico in via Marsala all'altezza dei civici 2, 4, 6, 8. Nel caso in cui il fermo dovesse protrarsi oltre le 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla convenzione di affidamento.

Per info è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora all'800.356935.