Ad Artemare Club i tre film sulla tragedia di Ustica per saperne di più

Porto Santo Stefano: Si, per saperne di più martedì sera prossimo 5 settembre nella sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano in un evento ad inviti saranno ricordati i tre film realizzati nel tempo sulla strage di Ustica, il 27 giugno 1980 quando il volo di linea da Bologna a Palermo si destrutturò e precipitò nel Tirreno causando la morte di tutte 81 le persone a bordo e verrà ricordato il giornalista Andrea Purgatori recentemente scomparso che si è occupato per tato tempo tanto dei misteri della tragedia del DC9 Itavia.

Il primo film sulla strage di Ustica è “Il muro di gomma” di Marco Risi del 1991, la storia di un giornalista del Corriere della Sera che per dieci anni cercò di arrivare alla verità sull'accaduto, nel 2001 Romano Scavolini ha diretto il thriller “Ustica - Una spina nel cuore”, il cui protagonista torna ad indagare sul caso dopo aver rinvenuto la scatola nera di un aereo statunitense precipitato a Gaeta, un incidente che ricorda quello del 1980 e infine del 2016 “Ustica” di Renzo Martinelli che cerca di ricostruire i fatti aderendo il più possibile a dati scientifici, con la consulenza di due ingegneri aeronautici e un periodo di ricerca durato tre anni, prima delle riprese. Artemare Club invita tutti a vedere “Il Muro di Gomma” e “Ustica” visibili gratuitamente su YouTube e i tanti altri documentari in tema, per saperne di più!

