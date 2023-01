Ad Albinia una conferenza contro i furbetti dell’imbroglio

Orbetello: All’insegna di difendersi dalle truffe, giovedì 12 gennaio (alle ore 16,00) presso il Salone Parrocchiale di Albinia si terrà un incontro esplicativo gestito dalla Stazione Carabinieri di Orbetello. A pensarci già dallo scorso anno e ad organizzare l’evento è stata Incontriamoci, la multiforme associazione di Albinia che propone ai soci e ai simpatizzanti iniziative culturali, ludiche e di volontariato davvero a 360% gradi.

Dopo i saluti di fine anno del 21 dicembre, (Bocciofilo di Albinia) l’attiva associazione che vanta da decenni centinaia di soci, ha invitato il capitano della stazione dei carabinieri di Orbetello a incontrare tutti gli interessati e soprattutto gli anziani per insegnare loro cosa fare nel caso di truffe finalizzate ad estorcere denaro e non solo. Quella della truffa agli anziani, resta una piaga da sempre e le molestie a scopo di furto arrivano nei momenti meno pensati e quasi sempre preceduti da telefonate fatte ad hoc.

Cadere nelle trappole telefoniche che afferma il Capitano di Orbetello, sono studiate da un sistema malavitoso ben più grande di quanto immaginiamo, non è affatto impossibile soprattutto da parte di quella fascia della società definita anziana e in territorio vasto e a volte isolato come resta appunto quello locale. I carabinieri di Orbetello, già in settembre, hanno organizzato e svolto incontri con la popolazione locale a scopo preventivo vedi l’incontro che si è svolto a Neghelli (sala parrocchiale) il 13 settembre. In collaborazione fra Comuni e diocesi del territori provinciale l’Arma, già da mesi sta svolgendo incontri mirati sia ad Orbetello che Magliano, Montiano e dintorni. Sempre invitando la popolazione a collaborare con l’Arma anche tramite il numero di emergenza 112 (si consiglia di comunicare qualsiasi evento sospetto).

Ai primi di dicembre a Fonteblanda, nella sala parrocchiale, si è svolto l’ennesimo incontro per chiarire ai molti presenti che, al telefono, “presunti” amici, avvocati, funzionari dell’ordine, del gas dell’elettricità o dell’acquedotto, usano tutte le tecniche possibili per convincere il malcapitato ad intervenire per sanare disgrazie e disservizi inventati con denaro o altri beni di consumo. A fine anno, i Carabinieri della Compagnia di Orbetello, hanno reso pubblico il bilancio di un anno di attività, evidenziando un centinaio di arresti e 500 segnalazioni di reato. Il 2022 è stato perciò un anno impegnativo soprattutto perché post covid e portatore di un forte incremento turistico portatore appunto di tantissimi reati per lo più contro il patrimonio, violenza di genere e, spaccio di sostanze stupefacenti. L’incontro di Albinia servirà anche per rendere noto al pubblico presente i reati più comuni dell’intera zona.