Accesso alla fase regionale Campionato U14 per le ragazze della Pallavolo Grosseto

Grosseto: Trasferta a Viareggio con sorpresa dove le bimbe targate Luca Consani di Rossano Rossi si regalano, con una gara perfetta, l'accesso alla fase regionale andando a completare il gruppo di 8 squadre che si contenderanno il titolo di Campione Regionale della Toscana. Già composti i due gironi di quattro squadre che, con partite di andata e ritorno, le vedranno impegnati dal 10 di Marzo contro la Savino del Bene Scandicci, Sei Rose Rosignano e Primo Salto Castelnuovo Berardenga.

Partita perfetta, dove a primeggiare è stato il gruppo; già proprio un gruppo composto da 10 bimbe che ad un certo punto sembravano un solo elemento. Forti, unite, e anche chi non è sceso in campo ha continuato ad incitare le proprie compagne come se stessero giocando anche loro.

Una gara gestita dal primo fino all'ultimo punto con grande maturità e grande tecnica. La ricezione, quasi sempre in testa a Marini, ha permesso al palleggiatore di variare tutto il fronte di attacco, permettendo agli attaccanti di mettere in mostra tanti colpi togliendo alle avversarie punti di riferimento. Ma il collegamento muro/difesa è stata la fase giocata in maniera esaltante e precisa, le ragazze di Rossi non hanno fatto cadere a terra praticamente nulla, ed il contrattacco cinico con cui hanno chiuso moltissimi punti ne è stata la naturale conseguenza. Difficile dire chi è stato il MVP della giornata proprio perché è stata tutta la squadra a giocare un grande match. Un giorno di riposo per metabolizzare questo grande risultato e poi pronti a lavorare sodo in palestra in vista della fase finale che si prospetta difficile ed impegnativa.

Complimenti al Tecnico e alle ragazze per il bellissimo risultato e al Main Sponsor Luca Consani.

La rosa a disposizione di Coach Rossano Rossi: Matilde Marini, Aurora Fanteria, Matilde Mangani, Giulia Ghita, Clara Balestri, Iris Peotta, Sofia Guidoni, Marina Pieraccini, Elena Fioravantie Ginevra Consani. Dirigente Francesca Chelli.