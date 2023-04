A2, al Casa Mora la Blue Factor sfida i giovani Pumas Ancora Viareggio

Il presidente Pericoli: «Vogliamo chiudere bene il campionato»



La serie B gioca il primo maggio. In pista l’under19 e l’under15 a Sarzana. L’under13 domenica contro la Rotellistica Camaiore

Castiglione della Pescaia: Nel campionato di serie A2 la Blue Factor, dopo due trasferte consecutive, torna a giocare al Casa Mora: sabato sera alle 19 arbitro Matteo Righetti di Sarzana, il Castiglione ospita i giovani della Pumas Ancora Viareggio. Una sfida intrigante contro una formazione, guidata dall’eterno Mirko Bertolucci, tutta da vivere. I Pumas è bene ricordarlo sono una matricola alla loro prima esperienza in A2, e hanno vinto con merito la Coppa Italia di serie B, mettendo in mostra con i medesimi giocatori un gioco spumeggiante e sempre propositivo. «Mi aspetto una gara combattuta contro una squadra giovane e pimpante come i Pumas – ha detto il presidente dell’Hc Marcello Pericoli – e senza tanti tatticismi. Ci ricordiamo bene della gara dell’andata e del recupero dei viareggini nel finale, e la squadra sa bene che servirà tanta concentrazione e attenzione». In casa Castiglione sempre assente Mattia Piro dopo l’infortunio al volto e ancora in convalescenza. All’andata fu pareggio alla pista Dorando Petri per 5-5, con i Pumas capaci di recuperare dal 5-3 al 5-5 negli ultimi due minuti.

La serie B, che osserva il turno di riposo per la 12° giornata, anticipa lunedì primo maggio il tredicesimo turno: al Casa Mora alle 18, arbitro Matteo Galoppi, il Castiglione ospita la Rotellistica Camaiore. In pista invece in questo venerdì sia l’under 19 che l’under 15. Entrambe le formazioni giocheranno sulla pista del “vecchio mercato”: alle 19,45 aprirà la formazione under15, e a seguire alle 21 toccherà all’under19. Domenica alle 15 al Casa Mora l’under13 Skipper Beach gioca il ritorno della gara dei playoff dal 5° all’8° posto contro la Rotellistica Camaiore, all’andata la scorsa settimana il Castiglione ha vinto 1-0.