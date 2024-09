A Roma una bellissima immagine della costa della Maremma

Roma: Si, una bellissima opera fotografica della natura della costa della Maremma realizzata dalla apprezzata fotografa Barbarà Vallois ha partecipato alla collettiva “Immagini in Mostra” organizzata presso le prestigiose sale del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma inaugurata venerdì 13 settembre scorso. Racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, particolarmente affezionato a lei per aver ricominciato a ballare qualche anno fa con lei a Orbetello con i maestri dell’Accademia Blue Moon Tiziana Pagliuca e Sergio Santi e perché l’artista ha un avo eroico della Regia Marina, Barbarà è nata in Francia ed è residente a Orbetello Ansedonia, il suo raffinato talento che rispecchia la sua affascinate ed elegante persona è quello si saper cogliere con l’obbiettivo la presenza di luce mare e natura, rivelare questo momento magico i bianco e nero perché il sole infonde la luce e non necessita di colori. Barbarà con la sua arte insegna rispettare la natura e vedere la vita con gli occhi dell’Amore e il rispetto degli altri e non dell’interesse. E’ bravissima e da seguire nelle sue prossime esposizioni nelle grandi città, parole del comandante Busetto che non vede l’ora di ballare di nuovo una milonga con lei!