A PS Stefano le opere di Cataldo Motolese alla caffetteria d’arte e cultura Mataloni

Da qualche giorno alla caffetteria d’arte e cultura Mataloni di Porto Santo Stefano sono esposte le interessanti opere di Cataldo Motolose da non perdere, tra cui dei quadri di mare e dei ritratti, documentate da Artemare Club nostro informatore



Cataldo Motolese nato nel 1946 a Grottaglie Taranto ha tre figli, da ragazzo ha lavorato in una bottega come decoratore imparando il mestiere di torniante, decoratore e maestro fornaciaio, si e' diplomato all’Istituto Statale d’Arte e ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento di Educazione artistica e Discipline pittoriche, dal 1970 al 1976 ha insegnato presso il Liceo artistico di Latina. Crea dipinti e disegni per commissioni private in olio, acrilico e carboncino, ama lavorare su ritratti che vanno dalle persone agli animali domestici e si diletta anche nel fare lo stile del ritratto semi astratto, rendendo il lavoro su commissione qualcosa di unico nel suo genere da custodire per tutta la vita. Per informazioni contatti diretti studio d’Arte Cataldo Motolese Orbetello cell. 3473638993 www.cataldomotolesearte.it, lavorolarte@gmail.com.

La caffetteria d’arte e cultura Mataloni di Porto Santo Stefano, in via Baschieri 35 – tel. 0564817059, da diversi anni promuove artisti e opere letterarie per tutto l’anno ed è aperta tutti i giorni con orario continuato, tranne i festivi e il giovedì pomeriggio entrata libera.