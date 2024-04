A palazzo del Drago serata con degustazione guidata, rum cioccolato e sigari

Sabato 13 aprile, alle 19,30, a Bolsena, per il ciclo di appuntamenti dal titolo “Art, history, food and beverage” organizzato da Voltumna srl



Bolsena: A palazzo del Drago, antica fortezza e dimora signorile cinquecentesca nel cuore del borgo vecchio di Bolsena, una serata dedicata agli amanti del gusto, con protagonisti il cioccolato, il rum, il sigaro e, naturalmente, la buona cucina. È quanto propone sabato 13 aprile, alle 19,30, Voltumna srl per il ciclo di appuntamenti dal titolo “Art, history, food and beverage” in cui si fondono arte ed enogastronomia. Sarà presente il principe Ferdinando Del Drago che svelerà aneddoti e curiosità sulla storia della dimora e della sua famiglia. I partecipanti, da via delle Piagge, arriveranno a palazzo del Drago attraverso il portone cinquecentesco, per poi salire sulla terrazza panoramica accolti con un calice di bollicine.

Entreranno poi nei suggestivi interni dell’edificio, uno scrigno di tesori artistici fatto di affreschi tra cui quelli del pittore manierista bolognese Prospero Fontana, logge, saloni, gallerie, una cappella e una biblioteca, per un buffet a base di formaggi, rustici e prodotti norcini di eccellenza. A concludere la degustazione dei rum che verrà abbinata al cioccolato, nelle sue varietà fondente dal sapore amaro e persistente e al latte più dolce e morbido, e, infine, ai sigari presentati e offerti da una rappresentante delle Manifatture Sigaro Toscano. L’iniziativa vede la collaborazione dell’Antica Norcineria Morelli, che curerà il buffet, 2.0 Pasticceria Bistrot Bolsena con il maître chocolatier Francesco Basili, per la degustazione del cioccolato, e l’enotabaccheria Dal Biondo 1977, per la proposta di rum e sigari. La prenotazione è obbligatoria per il numero limitato di posti. Si può scrivere alla email voltumna175@gmail.com o chiamare i numeri 328 8965009 – 320 2467716, per avere informazioni più dettagliate.