Attualità A Grosseto il 3 maggio apre il chiosco di Sushi Daily al Conad in via Scansanese 2 maggio 2023

2 maggio 2023 142

142 Stampa



Redazione Degustazione gratuita di sushi il giorno dell’inaugurazione dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20

Grosseto: Al supermercato Conad di Grosseto in via Scansanese apre il nuovo chiosco “Sushi daily” a partire da mercoledì 3 maggio. Il giorno dell’inaugurazione è prevista la degustazione gratuita di sushi al mattino, dalle ore 12 alle 14, e il pomeriggio dalle ore 18 alle 20. Per tutti gli appassionati di sushi, in negozio, saranno realizzate preparazioni espresse e di qualità in comode confezioni da asporto. Ogni giorno tante ricette diverse, realizzate con prodotti freschissimi lavorati sul posto dagli artigiani del sushi. Dalle varianti più classiche a quelle vegetariane e cotte, pensate per chi non ama il crudo di mare. “Forti del grande apprezzamento che aveva riscosso il chiosco Sushi Daily nello spazio Conad ad Aurelia Antica, proponiamo questo nuovo angolo dedicato alla cucina asiatica all’interno del negozio di via Scansanese, consapevoli di quanto il sushi sia sempre più amato e presente nell’alimentazione degli italiani. – afferma Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – E’ il nostro modo per essere vicini ai clienti ampliando l’offerta dei servizi. Quello che trovate nei nostri supermercati è un sushi freschissimo e di alta qualità. La stessa qualità che caratterizza la vasta scelta di prodotti del territorio che potete trovare sugli scaffali dei negozi Conad di Grosseto.” I vassoi di sushi da asporto saranno disponibili anche su prenotazione. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità A Grosseto il 3 maggio apre il chiosco di Sushi Daily al Conad in via Scansanese A Grosseto il 3 maggio apre il chiosco di Sushi Daily al Conad in via Scansanese 2023-05-02T15:51:00+02:00 273 it A Grosseto il 3 maggio apre il chiosco di Sushi Daily al Conad in via Scansanese. Degustazione gratuita di sushi il giorno dell’inaugurazione dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 PT1M /media/images/CHIOSCO-SUSHI-DAILY-2.jpg /media/images/CHIOSCO-SUSHI-DAILY-2.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 02 May 2023 15:51:00 GMT