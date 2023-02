A.Gi.Mus. Grosseto presenta: Sara De Santis al pianoforte in concerto

Giovedì 23 febbraio alle 18.00



Grosseto: A.Gi.Mus. Grosseto – per il progetto AIS Attraverso i Suoni - offre ancora una volta alla città un'occasione speciale per ascoltare una giovane musicista talentuosa. Giovedì 23 febbraio alle 18.00 nell'aula magna del Polo Bianciardi si esibirà – in un concerto gratuito – Sara De Santis al pianoforte.

Nonostante la sua giovane età – è nata nel 2004 - Sara De Sanris ha già all'attivo un'intensa attività artistica, costituita da concorsi nazionali ed internazionali, masterclasses e concerti in Italia e all'estero. Nel 2018 è stata invitata, quale vincitrice assoluta della sua categoria al Concorso pianistico internazionale - Città di San Donà di Piave”, al Festival Pianistico “Giovani Talenti alla tastiera”, nella splendida cornice di Villa Loredan Franchin. Nel luglio 2019 è vincitrice assoluta al “Concorso Internazionale Pietro Iadeluca” a Carsoli (AQ), dove le viene assegnata una borsa di studio e due concerti premio. Nel 2020 è stata ospite della rassegna “Concerti al Tempietto” a Roma; sempre nel 2020 è stata selezionata dal conservatorio per tenere un concerto nella prestigiosa Sala Bianca a Palazzo Pitti. Nel 2021 si segnalano importanti successi al “Premio Crescendo” di Firenze, dove le è stato assegnato il premio “Margherita Gallini” per la migliore esecuzione di un brano di Chopin, al Concorso “Giovani Promesse” di Spirano (BG), al Concorso “Andrea Baldi” di Bologna e al “Premio Dallapiccola” di Firenze. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Novecento con una speciale attenzione a F.Chopin e C.Debussy, particolarmente affini alla sua sensibilità musicale. Nell'aprile 2022 è stata selezionata tra i vincitori di Attraverso I Suoni, progetto di A.Gi.Mus. Firenze, Grosseto, Arezzo e Fondazione CR Firenze per il sostegno alla carriera professionale di giovani talenti under 30.

A Grosseto Sara De Santis porta il fascino senza tempo di Chopin. L'appuntamento è giovedì 23 Febbraio, alle 18.00, nell'aula magna el Polo Bianciardi. Ingresso libero. Per info: tel. 339 7960148, agimus.grosseto@agimus.it