A Follonica arriva Bisdomini: è il nuovo dirigente ai Lavori pubblici

Il sindaco Matteo Buoncristiani dà il benvenuto al nuovo tecnico del municipio

Follonica: L’architetto Alessandro Bisdomini è il nuovo dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Follonica. Dal 2016 ha ricoperto la posizione organizzativa come funzionario del settore Sviluppo ambientale del Comune di Grosseto, occupandosi anche di Demanio marittimo e della Valutazione dei piani urbanistici in Via e Vas. Da novembre è anche commissario della Commissione nazionale del Ministero dell’Ambiente nominato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin per la valutazione delle grandi opere in Via e Vas.

A dare il benvenuto a Bisdomini è stato il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani: “Ci sono importanti aspetti da affrontare, anche in tempi brevi – spiega -. L’obiettivo è dare a Follonica un nuovo volto, che privilegi la cura, il decoro e la qualità della vita, così come la nascita di nuovi servizi e infrastrutture. Ci sono poi grandi obiettivi: Colonia, cittadella del Carnevale e ippodromo. Dall’inizio del mandato stiamo lavorando a tutto ciò. Auguro quindi buon lavoro a Bisdomini”.