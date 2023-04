A “Colazione in Confartigianato” la rete di impresa “Concreto”

Grosseto: Si è tenuto questa mattina, nella sede di Confartigianato, il consueto appuntamento con la “Colazione in Confartigianato”, il format ideato dall’associazione di categoria maremmana, per offrire ai propri associati l’opportunità di confrontarsi con le istituzioni, la politica e i vertici dell’associazione stessa. All’iniziativa ha partecipato anche la Giunta del Comune di Grosseto.



Nell’occasione è stata presentata la rete di impresa “Concreto” costituita circa un anno fa da un gruppo di aziende che si occupano di edilizia e di produzione di materiali per l’edilizia.

Concreto può aprire nuove opportunità per molte altre imprese del settore edile e non solo.

“Concreto, che vuol dire Connessione e Creatività Toscana, – sottolinea il presidente di Concreto Massimiliano Di Rosa – rispetto ai consorzi rappresenta una novità tra le possibili forme di aggregazione di imprese, in quanto mettiamo in connessione società che mantengono la propria identità giuridica. Una rete che nasce per garantire protezione e nuove opportunità, a partire da quelle che si apriranno nei prossimi anni con la partecipazione ai bandi del Pnrr. Per una realtà artigiana è difficile misurarsi con i grandi appalti, mentre all’interno di una rete di imprese è possibile farlo, unendo professionalità, competenze e attrezzature. Concreto ha commesse su tutto il territorio regionale e a Grosseto ha realizzato diversi lavori tra i quali l’intervento di riqualificazione del Marraccini.”

“Ringrazio Massimiliano Di Rosa per essere entrato con la sua azienda e con la rete di imprese Concreto, realizzata insieme ad altre importanti realtà del territorio provinciale, nella grande famiglia di Confartigianato. – commenta Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto – Concreto è un progetto lungimirante che non solo consentirà di cogliere appieno le opportunità del Pnrr, ma di rispondere ad altre esigenze impellenti del comparto dell’edilizia. Penso ad esempio, alla possibilità di fare i gruppi di acquisto, risolvendo almeno in parte uno dei problemi più grossi che è il costo delle materie prime. Mettendo insieme le commesse di più aziende è possibile negoziare con i fornitori condizioni più vantaggiose. Terzo aspetto per cui la rete di impresa è interessante è la logistica, in particolare lo scambio di attrezzature. Infine, consente di affrontare l’altro problema enorme che è quello delle maestranze sempre più difficili da trovare e poi dello stoccaggio dei materiali. Quindi sono tantissime le opportunità e i vantaggi che si aprono dalla creazione di un nuovo sistema di relazioni, tra un primo nucleo di aziende, sicuramente destinato a crescere.”

