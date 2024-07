A Castiglione della Pescaia il corso di scrittura si fa "Ecologia"

Castiglione della Pescaia: Saranno tre incontri settimanali, a partire da sabato 20 luglio, dalle 21:30 alle 22:30, nell'Erboristeria della Maremma, a Castiglione della Pescaia per mettersi alla prova per creare nuovi mondi e chissà... anche per diventare professionisti della scrittura. Queste sono le premesse del corso di scrittura creativa “Ecologia & letteratura” che Paola Alberti, scrittrice e giornalista allieva di Dacia Maraini e dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, terrà a Castiglione, nella storica erboristeria di Rosina Spinelli, in Via Fratelli Cervi 5.



I corsi della Alberti hanno già prodotto Lezioni in libreria. Nove mosse: scacco alla pubblicazione (Laurum Editrice), un manualetto con i migliori racconti dei suoi allievi rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi ha lo scopo di padroneggiare le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o anche solo per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.

Gli incontri a Castiglione, che si concluderanno sempre con una tisana biologica energizzante, offerta dall'erboristeria, prevedono lezioni frontali di scrittura e teoria della letteratura per scoprire come ideare e realizzare dei racconti con particolare attenzione alla questione ambientale.

Informazioni e prenotazioni: tel 347.4736920.