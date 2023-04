Attualità 6News: il tg ambientale di Sei Toscana torna in radio 3 aprile 2023

Redazione Le 8 strisce informative saranno trasmesse in alcune radio dell’ATO Toscana Sud

Siena: 6News, il “telegiornale ambientale” realizzato da Sei Toscana, torna in radio. Le otto puntate che, sino a oggi, hanno superato le 300mila visualizzazioni solo sui social, saranno trasmesse nel territorio aretino e grossetano grazie alle emittenti Radio Emme, radio valdarnese, e Radio Star Grosseto. Ogni striscia informativa affronterà una specifica tipologia di rifiuto: organico, carta e cartone, multimateriale, vetro, rifiuti ingombranti, RAEE, olio alimentare e indifferenziato. In ogni puntata, verranno date tutte le info utili per permettere al cittadino di fare una buona raccolta differenziata e sarà spiegato, con un linguaggio semplice, chiaro e ironico, il percorso che ogni tipologia di rifiuto segue: dal conferimento al suo riciclo e recupero. Le puntate di 6News, oltre che alla radio, sono sempre disponibili sul sito di Sei Toscana e sul suo canale YouTube. Seguici





