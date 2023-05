162º Anniversario EI, Rossi (FDI): Un grande esempio di professionalità e dedizione

“Un grande esempio di professionalità, dedizione e coraggio per il bene dell’Italia”

Roma: “I miei migliori auguri vanno all’Esercito Italiano che oggi compie 162 anni di attività. Un servizio svolto giornalmente con professionalità dedizione e coraggio da parte dei nostri uomini e donne in divisa. Il nostro Esercito, da sempre attivo in ogni situazione: sia per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale, per le attività di presidio del territorio, sia nelle azioni di supporto in occasioni di calamità naturali e protezione civile.

Grazie, per tutto quello che fate ogni giorno a difesa della giustizia, della legalità, della sicurezza del nostro Stato e di tutta la comunità nazionale”, conclude il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi.