126° Balestro del Girifalco: cresce l'attesa per la gara

Gemellaggio con i Balestrieri del Belgio, una dedicazione che guarda alla modernità



Massa Marittima: Massa Marittima ha già messo in moto la complessa macchina organizzatrice che domenica 28 maggio rivedrà i balestrieri di Borgo, Cittavecchia e Cittanuova sfidarsi in piazza Garibaldi per il 126° balestro del Girifalco.

La Società dei Terzieri Massetani ha reso noto il programma completo degli eventi complementari al balestro. Mercoledì 24 maggio presso l’Ufficio turistico in piazza Garibaldi dalle ore 15.00 inizierà la prevendita dei biglietti per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 0566906554. Numerosi gli appuntamenti già programmati che fanno da prologo alla giornata di domenica. Si inizia con il “Balestruzzo” gara di tiro con la balestra per i più piccoli che si terrà venerdì 26 maggio alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Cassero senese. Sabato 27 maggio sarà la giornata prebalestro con interessanti appuntamenti. Presso la Sala dell’Abbondanza alle ore 11.00 si terrà la cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione con la presentazione del palio e della sua autrice la pittrice fiorentina Paola Imposimato che spiegherà la sua opera. Nello stesso tempo sarà esplicitato il tema della dedicazione che ha voluto legare il nome di San Bernardino a quello di don Lorenzo Milani nel primo centenario della nascita. Una dedicazione quest’anno innovativa, per certi aspetti uscita dalla tradizione, che ha voluto guardare alla contemporaneità e alla modernità come sottolinea la definizione che il Magistrato dei Terzieri ha dato: “San Bernardino e don Lorenzo Milani profeti del loro tempo”.

Una dedica insolita che guarda ai temi dell’educazione e dell’emarginazione. Don Milani è stato un esempio di libertà assoluta, di una coscienza libera e critica che lo ha posto in contrasto con tutte le forme sociali e politiche che hanno privilegiato il potere invece del servizio agli uomini. Un esempio di coraggio a servizio della verità in difesa degli emarginati per una vera integrazione ed emancipazione degli ultimi.

“Attesa ed entusiasmo caratterizzano questi giorni – afferma Angelo Soldatini rettore della Società dei Terzieri – Il Balestro è una grande festa di popolo che coinvolge tutta la città per i suoi numerosi significati che intrecciano passato e presente, tradizione e passione. Quest’anno inoltre ci sarà un ulteriore elemento di curiosità ed interesse dovuto al ritorno a Massa Marittima di una delegazione dal Belgio della Compagnie des Arbalétriers de Notre-dame di Dinant con la quale la Società dei Terzieri Massetani siglerà un patto di amicizia e collaborazione firmando la Carta dell’Amicizia per intraprendere un cammino comune nei prossimi anni.”

Con il Balestro di maggio si apre di fatto la stagione turistica ma per i massetani prevalgono gli aspetti agonistici che sono molto sentiti. Il terziere di Cittavecchia dopo la delusione dello scorso anno vorrà sicuramente tornare in modo determinato alla vittoria, Cittannova e Borgo lotteranno ancora una volta per il primato che ad oggi le attesta a 44 vittorie.

L’attesa è già alta per la festa più significativa e partecipata a Massa Marittima, la festa dell’appartenenza che affonda le sue radici nella storia ma che ogni anno si rinnova di entusiasmo e passione. Tutti i settori sono già in fermento: i balestrieri hanno già ripreso i loro allenamenti ai campi di tiro dove avvengono le qualificazioni. Dei circa 120 balestrieri iscritti solo 24 avranno la soddisfazione di gareggiare in piazza, dopo le lunghe e impegnative qualificazioni, per la conquista della freccia d’oro e nello stesso tempo portare al proprio Terziere il prezioso palio. La Compagnia sbandieratori e musici sta preparando le nuove esibizioni, le sedi dei Terzieri si animano per tirare a lucido armi e costumi.

Nel pomeriggio del sabato27 il sorteggio di tiro e le cene propiziatrici nei tre Terzieri apriranno la notte alla speranza della vittoria.