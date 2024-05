“1 incontro al giorno”, Matteo Buoncristiani inizia il giro di Follonica

Follonica: A partire da sabato 4 maggio inizia “1 incontro al giorno”, il giro di Follonica di Matteo Buoncristiani, candidato a sindaco di un progetto fortemente civico sostenuto anche dal centro destra, il quale, ogni giorno, si recherà in un diverso locale per un caffè o un aperitivo da consumare in compagnia di cittadini interessati a conoscerlo e a confrontarsi con lui sulle idee per la Follonica del dopo elezioni.



“1 incontro al giorno” è la prosecuzione naturale dell' iniziativa "Piacere, Matteo" che, in questi giorni, ha visto il candidato moltiplicare il numero dei suoi incontri con privati cittadini e professionisti: «Poiché sono sono molte le richieste di appuntamento che continuano ad arrivarmi - ha precisato il candidato - abbiamo deciso di semplificare, creando delle occasioni di confronto frequenti e capillari in tutta quanta la città. Basti pensare che, a oggi, non sono ancora riuscito a rispondere a tutte le richieste che mi sono arrivate».

Con “1 incontro al giorno” Buoncristiani si sposterà in giro per i quartieri di Follonica, ogni giorno in un locale diverso, per un caffé la mattina intorno alle 10 o un aperitivo nel pomeriggio intorno alle 18, in modo da poter incontrare e poter parlare con il maggior numero di persone provenienti da tutte le realtà della città: «Un'idea pensata – sottolinea il candidato - per parlare, ogni giorno e in un luogo sempre diverso, di Follonica e del suo futuro, sorseggiando insieme una tazza di caffè o un aperitivo. In questo modo sarà più facile rompere il ghiaccio, guardarsi in faccia e raccontare loro chi sono e, cosa più importante, ascoltare le proposte di chi vive nelle varie zone della città. Desidero che la cittadinanza comprenda fino in fondo la natura fortemente civica del progetto che sto portando avanti e mi metto a disposizione dei follonichesi per qualunque istanza vogliano sottopormi».

Si parte dal quartiere Centro con il primo incontro che si terrà sabato 4 maggio a partire dalle 10 per un caffé alla “Pasticcera La Pineta” in via Giacomo Matteotti 47, per poi proseguire a Cassarello domenica 5 maggio dalle 10 per un caffé a “L'Imposto”, in via Cassarello 39, e a Pratoranieri lunedì 6 maggio, a partire dalle 18, per un aperitivo al Bar Ramazzotti in viale Italia 220.

«Fino alla presentazione del programma, la mia parole d'ordine è “ascoltare” – conclude Buoncristiani – Il programma sarà, poi, oggetto di numerosi incontri con le cittadine e i cittadini di Follonica per un confronto sui contenuti emersi dalla campagna d'ascolto. Il calendario degli incontri di “1 incontro al giorno” sarà aggiornato periodicamente attraverso i miei canali social e, se i cittadini o gli stessi esercenti avranno qualche luogo da suggerirmi, potranno contattarmi direttamente. Il mio desiderio è dare il via a una discussione approfondita e capillare con tutta la città, con l'intento di tenerla viva almeno per tutta la durata della prossima consiliatura».