Agricoltura: Saccardi, “Consiglio e Giunta uniti per tutelare il settore in Toscana”

La presidente ha consegnato a Coldiretti la mozione approvata all’unanimità contro il ‘Tuscan sounding’”

Firenze – “Ho consegnato alla presidente di Coldiretti, Letizia Cesani, la mozione approvata ieri sera all’unanimità dal Consiglio regionale. Un atto richiesto da Coldiretti e presentato dalla presidente della Commissione Sviluppo, Brenda Barnini, che chiede la revisione dell’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione europea, una norma che oggi consente la falsa evocazione dell’origine dei prodotti alimentari. L’obiettivo è tutelare l’agricoltura toscana dal “tuscan sounding”, dai tentativi di contraffazione e dalla scarsa trasparenza”.

Sono le parole della presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, intervenuta questa mattina alla mobilitazione organizzata da Coldiretti Toscana davanti alla sede dell’assemblea per chiedere garanzie su competitività, redditività e tutela del territorio.

“Nella scorsa legislatura questa Regione ha svolto un lavoro straordinario: siamo primi per agricoltura biologica e abbiamo introdotto, per primi, norme sul benessere animale. Abbiamo investito molto sulla qualità ed è giusto che questa identità dei prodotti agricoli toscani sia salvaguardata. I cittadini devono essere certi che le nostre produzioni non vengano confuse con quelle provenienti da Paesi dove le garanzie sono inferiori.

Abbiamo costruito un modello che non intendiamo disperdere. Il valore della nostra agricoltura è merito degli agricoltori che ogni giorno lo rendono concreto con il loro impegno. Come Consiglio sosterremo le iniziative della Giunta e dell’assessore Marras, perché crediamo profondamente nella qualità e vogliamo che questo percorso prosegua. Continueremo a lavorare insieme, rafforzando quel “patto di via Cavour” che unisce Giunta e Consiglio regionale, affinché gli agricoltori non siano lasciati soli, neppure nelle sfide più complesse”.



