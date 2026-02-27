news Poste italiane: in provincia di grosseto da lunedì 2 marzo saranno in pagamento le pensioni del mese 27 febbraio 2026

È possibile ritirare la pensione negli 95 uffici postali e nei 38 ATM Postamat della provincia Grosseto: Poste Italiane comunica che in tutti gli 95 uffici postali della provincia di Grosseto le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2 marzo. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 38 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322.

