Piombino, energia: quasi 20 milioni per il potenziamento della rete elettrica con progetti PNRR

Incontro tra E-Distribuzione e il sindaco Ferrari per fare il punto sulle operazioni: resilienza e innovazione le caratteristiche del piano di lavori.

Piombino: Incontro in Comune tra i vertici locali di E-Distribuzione e il sindaco Francesco Ferrari sul piano di innovazione del sistema elettrico cittadino. Proseguono infatti i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, anche con i fondi PNRR, sta portando avanti un imponente piano di lavori per il restyling della rete elettrica di Piombino, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio, alla digitalizzazione del sistema nonché alla sostenibilità, alla resilienza e al decoro urbano.

Obiettivo fare il punto sulle operazioni già messe a terra e ottimizzare l’organizzazione dei cantieri che nel 2026 vedono l’azienda impegnata nel completare le operazioni di rinnovo del sistema elettrico.

Tra il 2023 e il 2025, infatti, sono già stati investiti 14,5 milioni di euro, sia nel centro storico che nelle aree industriali, artigianali e turistiche. In particolare, sono state realizzate tre nuove dorsali elettriche di media tensione, con la posa di oltre 20 km di cavo interrato fra media e bassa tensione, a servizio della città e del progetto Cold Ironing per l’elettrificazione delle banchine portuali; inoltre, è stata aumentata la disponibilità di potenza sul 25% delle cabine elettriche in muratura della città, sono state costruite nuove trasversali sotterranee tra la piscina comunale, la Guardia di Finanza e il centro commerciale Conad, tra via Dalmazia e via Senni, e sono stati rinnovati gli impianti, tramite interramento linee e installazione di apparecchiature di ultima generazione, tra San Rocco e Capriola, via Nenni, via Batteria, in area Apea e nelle zone turistiche di Calamoresca, lungomare Marconi, Torre Mozza, Salivoli, via dei Cavalleggeri, Riotorto, Carbonifera e Perelli.

Si tratta di operazioni che consentono di rendere sempre più efficiente il sistema elettrico e di proseguire nella ‘magliatura’ della rete consolidando le richiusure in anello esistenti, ovvero reti elettriche automatizzate che, tramite le cabine e le nuove direttrici elettriche interconnesse, congiungono più linee in un ‘sistema a ragnatela’ e, in caso di disservizio a una di esse, isolano automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

Nel 2026 E-Distribuzione potrà effettuare investimenti per circa ulteriori 5 milioni di euro, consistenti nell’avanzamento della cabina primaria Montegemoli, che costituirebbe una nuova porta d’accesso dell’energia in città, e di altri interventi per il restyling delle reti di bassa tensione nel centro città e lungo la Costa est, oltre alla realizzazione di una nuova linea per l’ospedale. A tal fine, sarà costituito un tavolo tecnico con l’Amministrazione Comunale per seguire le progettualità e ottimizzare la programmazione dei cantieri.

“Piombino è una città in forte evoluzione, con un sistema economico e sociale che in questi anni sta subendo grandi trasformazioni – ha detto il sindaco Ferrari -. Tutto questo è destinato a vedere una forte accelerazione nei prossimi anni, con la prospettiva di un grande rilancio industriale, l’insediamento di nuove PMI e un sistema turistico sempre più diffuso. Inevitabilmente contare su una rete elettrica all’altezza delle esigenze della città è un elemento strategico dello sviluppo: basti pensare ai vantaggi che la piena realizzazione dei progetti Enel avrà per le aziende e i nuovi insediamenti produttivi, con una riduzione drastica dei tempi di allaccio o aumento della fornitura. Sostenere l’attrattività di un territorio passa attraverso progetti strategici come questo.”

Gli interventi rientrano nel piano di potenziamento del sistema elettrico, anche con i fondi PNRR, e fanno parte di una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, per incrementare l’hosting capacity, ovvero la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la potenza a disposizione, favorire l’elettrificazione dei consumi, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione di probabilità, durata ed entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi.



