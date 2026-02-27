La pasta biologica di “Granai di Toscana” arriva nei supermercati Conad di Grosseto

La linea bio di Granai di Toscana arriva nei supermercati Conad di Grosseto con pici, pappardelle, penne, spaghetti e maltagliati biologici realizzati con grano duro locale.

Grosseto: Arriva la linea bio di Granai di Toscana nei supermercati Conad di Grosseto: pici biologici, pappardelle biologiche, penne, spaghetti e maltagliati biologici, tutti realizzati con grano duro biologico coltivato in provincia di Grosseto. Un’importante novità che rafforza il legame tra produzione agricola locale, filiera corta e grande distribuzione attenta alla qualità e alla sostenibilità.

Granai di Toscana è una cooperativa agricola di secondo livello, composta da tre realtà locali: la cooperativa Agricola Pomonte, la Cooperativa agricola Raspollino e la Cooperativa Colline Amiatine, per un totale di 1300 aziende consociate.

“Tutta la pasta che produciamo – spiega Graziano Chelli (foto cover), presidente di Granai di Toscana – è realizzata esclusivamente con il grano duro delle nostre aziende agricole socie, coltivato nei terreni della provincia di Grosseto, principalmente in Maremma e sul Monte Amiata. Anche il grano della linea biologica proviene tutto dalla provincia di Grosseto, da aziende certificate bio. Il controllo accurato sull’intera filiera produttiva garantisce un altissimo livello del prodotto finito: il grano viene trasformato da un mulino toscano certificato biologico e anche la lavorazione della pasta avviene in Toscana ed è affidata a un piccolo pastificio artigianale di fiducia che garantisce un prodotto di alta qualità. Stessa attenzione è riservata alla fase di stoccaggio e trasporto: la pasta viene conservata in piattaforme refrigerate e trasportata con mezzi refrigerati che mantengono una temperatura controllata in modo che il prodotto arriva nei negozi nelle condizioni ideali. Siamo certi di ciò che offriamo ai nostri clienti”.

“Granai di Toscana -prosegue il presidente Graziano Chelli - nasce dalla volontà delle cooperative agricole locali di valorizzare l’eccellente produzione di grano duro della provincia di Grosseto, trasformandolo in prodotti dalla qualità e dal sapore inconfondibili. Lo facciamo con impegno e passione. Il nostro sogno è quello di poter avere in futuro un mulino e un pastificio nostro, ma per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di far crescere i numeri. Per questo ringraziamo Conad per averci dato fiducia e aver scelto di inserire la nostra pasta dei propri negozi.”

“Una pasta che racconta il territorio – sottolinea Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto - un prodotto che nasce nelle campagne maremmane e amiatine, e che è il risultato di un lavoro condiviso tra agricoltori, cooperative e distribuzione. Per Conad è fondamentale valorizzare le filiere locali e offrire ai clienti prodotti di qualità, tracciabili e sostenibili. Il controllo della filiera, dalla coltivazione del grano fino alla vendita della pasta, è una garanzia concreta di trasparenza e sicurezza alimentare, ma anche di gusto: significa portare sulle tavole una pasta buona, autentica, che si riconosce subito al primo assaggio.”