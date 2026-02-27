IMU 2026, Fratelli d’Italia Follonica: “Manovra concreta per incentivare affitti lunghi”

Follonica: “Fratelli d’Italia Follonica esprime pieno sostegno all’approvazione della delibera sulle aliquote e detrazioni IMU per il 2026, frutto della visione politica del vicesindaco e assessore al Bilancio e Tributi, Danilo Baietti”. Così il circolo FDI Follonica in una nota.

“La manovra non è un semplice adempimento tecnico – dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Follonica – ma una scelta politica chiara: aumentare il numero di immobili destinati agli affitti a lungo termine, a beneficio sia dei residenti sia di chi vive o lavora a Follonica”.

“Il provvedimento - spiegano – introduce un’importante novità: la riduzione dell’aliquota IMU dall’1,06% allo 0,9% per gli immobili concessi in locazione stabile di almeno 24 mesi”.





“Si tratta di un incentivo concreto non solo per chi metterà a reddito una casa in futuro, ma anche per chi già oggi affitta a lungo termine – proseguono da Fratelli d’Italia –. È un segnale di sensibilità e responsabilità verso il tema dell’abitare, volto a rafforzare il mercato degli affitti stabili”.

“L’obiettivo della misura – commentano da FDI Follonica – è reperire più immobili disponibili per contratti di almeno due anni, offrendo opportunità a famiglie, giovani coppie e lavoratori. Una maggiore disponibilità di affitti lunghi contribuisce a sostenere il tessuto economico e sociale della città durante tutto l’anno. La delibera conferma anche strumenti già consolidati: Esenzione IMU per l’abitazione principale (escluso lusso); Riduzione del 50% per i comodati d’uso tra genitori e figli (parenti di primo grado); Aliquota allo 0,86% e riduzione del 25% per chi sceglie il canone concordato”.

Durante il consiglio comunale, “Follonica a Sinistra”, Partito Democratico e “lista civica Pecorini Sindaco” hanno votato contro, contestando l’efficacia della manovra. “È sorprendente che le stesse forze di centrosinistra che negli anni di governo follonichese non hanno mai affrontato concretamente il tema degli affitti oggi, e oggi critichino un provvedimento operativo e mirato. La delibera del vicesindaco Baietti dimostra che è possibile intervenire sul mercato immobiliare con leve fiscali intelligenti, premiando chi mette le proprie case a disposizione per affitti lunghi e sostenendo così famiglie, lavoratori e giovani coppie”, termina Fratelli d’Italia Follonica.