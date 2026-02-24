Federconsumatori Grosseto: nuovo sportello in via Rovetta 23/25, presidio fisso e servizi di tutela per consumatori

Grosseto: Federconsumatori Grosseto informa cittadini e utenti che lo sportello finora attivo in via De Nicola si trasferisce nella nuova sede CGIL di Grosseto in via Rovetta 23/25. Questa scelta nasce dalla volontà di rendere ancora più accessibili i servizi di tutela e consulenza, rafforzando la presenza sul territorio e mantenendo un contatto diretto e continuativo con le persone.

Nella nuova sede di via Rovetta 23/25 sarà garantito un presidio fisso con i seguenti orari:

· Martedì dalle 9:00 alle 12:00

· Giovedì dalle 15:00 alle 18:00

Per informazioni, richieste e appuntamenti Federconsumatori Grosseto è contattabile ai numeri:

0564 507177 e 389 0905246

Federconsumatori Grosseto conferma inoltre che rimane attiva anche la presenza nella sede centrale CGIL di Grosseto in via Repubblica Dominicana 80 (primo piano), con i seguenti orari:

· Mercoledì dalle 14:30 alle 18:30

· Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

«Con il trasferimento dello sportello nella nuova sede CGIL di via Rovetta 23/25 intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra vicinanza ai cittadini e offrire un punto di accesso chiaro, stabile e facilmente raggiungibile», dichiara Giorgio Romualdi, presidente di Federconsumatori Grosseto.

«I nostri consulenti sono a disposizione per fornire ascolto, orientamento e assistenza concreta su problemi che incidono sulla vita quotidiana delle famiglie: dalle truffe e pratiche scorrette, alle questioni legate a mutui, prestiti e finanziamenti, fino alle difficoltà nei rapporti con gestori e fornitori di servizi», prosegue Romualdi.

«Vogliamo che chiunque abbia un dubbio su un contratto, un addebito, una comunicazione ricevuta o una proposta economica poco chiara possa trovare un supporto competente, con l’obiettivo di prevenire danni e tutelare i diritti delle persone», conclude il Presidente.

Federconsumatori Grosseto mette a disposizione informazione, consulenza e assistenza per la tutela dei consumatori e degli utenti su varie tematiche, tra cui:

· supporto in caso di truffe, raggiri e pratiche commerciali scorrette;

· orientamento su mutui e finanziamenti (lettura delle condizioni, valutazione di costi e criticità, assistenza nelle contestazioni);

· assistenza su utenze e contratti (energia, telefonia e servizi), con verifiche e gestione di reclami;

· tutela nei rapporti di consumo (acquisti, garanzie, disservizi), con supporto nella preparazione della documentazione e delle richieste.

NELLA FOTO: Da sinistra, l'avvocata Emaunela Raponi (consulente Federconsumatori Grosseto), Paola Pancellini (Segretaria Spi Cgil lega Grosseto), Giorgio Romualdi (Presidente Federconsumatori Grosseto) e l'avvocata Francesca Frosini (consulente Federconsumatori)



