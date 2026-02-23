Conad Nord Ovest dona 409.100 euro ai reparti pediatrici della Toscana: un gesto di solidarietà per i più piccoli

È il risultato dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”, attiva nei punti vendita Conad a novembre e dicembre 2025. Il ricavato contribuirà all’acquisto di pparecchiature elettromedicali avanzate per la Asl Toscana sud est

Grosseto: Conad Nord Ovest ha raccolto 409.100 euro a sostegno dell’Azienda USL Toscana sud est per i reparti pediatrici degli ospedali, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno.

Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

In Toscana, i fondi raccolti saranno destinati ai reparti pediatrici di 6 ospedali della Asl Toscana sud est, contribuendo all’acquisto di apparecchiature elettromedicali avanzate per neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale. Si tratta di un supporto fondamentale per migliorare diagnosi, interventi e cure a favore dei pazienti più fragili. La definizione dei progetti da finanziare è stata effettuata direttamente dall’Azienda sanitaria, sotto la guida del Direttore Generale, Dott. Marco Torre, che ha individuato le necessità prioritarie di ciascuna struttura.

Gli ospedali coinvolti e le relative città sono:

Ospedale San Donato – Arezzo

Ospedale Misericordia – Grosseto

Ospedale Santa Maria alla Gruccia – Montevarchi (AR)

Ospedale Nottola – Montepulciano (SI)

Ospedale Campostaggia – Poggibonsi (SI)

Ospedale S. Andrea – Massa Marittima (GR)

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un 1,90€ in più, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto.

«Questa iniziativa rappresenta per Conad Nord Ovest molto più di un progetto solidale: è l’espressione concreta di un legame profondo con le comunità in cui operiamo e con i loro bisogni. Il sostegno ai reparti pediatrici nasce dalla volontà di essere presenti, come Cooperativa e come rete di imprenditori, accanto ai bambini, alle famiglie e ai professionisti che ogni giorno si prendono cura di loro. – dichiara il Presidente e Socio di Conad Nord Ovest, Roberto Toni, anche a nome degli altri Soci toscani - La straordinaria partecipazione dei nostri clienti dimostra quanto la solidarietà possa diventare un gesto quotidiano, semplice, ma capace di generare un impatto reale. È grazie a questo impegno condiviso che, anno dopo anno, continuiamo a dare valore al nostro ruolo sul territorio, confermando una responsabilità che sentiamo profondamente e che guida le nostre scelte.»

«Quando parliamo di pediatria parliamo dei nostri bambini, delle loro famiglie, delle loro paure e delle loro speranze – sottolinea Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est -. Per questo il risultato raggiunto insieme a Conad Nord Ovest ci emoziona profondamente: è il segno di una comunità che sa stringersi attorno ai più piccoli nei momenti di maggiore fragilità. La capillarità dei punti vendita sul territorio e la partecipazione quotidiana di migliaia di cittadini hanno trasformato tanti piccoli gesti in un aiuto concreto e immediato per i nostri ospedali. Le risorse raccolte ci permetteranno di rispondere in modo puntuale ai bisogni reali dei reparti di neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale. Questa iniziativa dimostra quanto la collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e una realtà radicata nelle nostre comunità possa generare un impatto tangibile. Non è solo una donazione: è una presenza diffusa, una vicinanza autentica che arriva in ogni area della nostra Azienda e che si traduce in opportunità di cura migliori per i nostri piccoli pazienti.»

Il sostegno di Conad Nord Ovest agli ospedali e ai reparti pediatrici dei territori in cui opera è un gesto di cura che si rinnova ogni Natale. Anno dopo anno, grazie alle iniziative solidali promosse nei punti vendita, tanti piccoli gesti si sono trasformati in un grande abbraccio collettivo, che ha permesso alla Cooperativa fino ad oggi di donare complessivamente oltre 7,2 milioni di euro, portando speranza e vicinanza a tanti bambini e alle loro famiglie.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto che Conad porta avanti a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto da quando il progetto è diventato nazionale.

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Gli altri ospedali e i reparti pediatrici delle regioni in cui opera la cooperativa, che sono stati coinvolti nell’edizione 2025 dell’iniziativa di solidarietà natalizia sono: l’Azienda USL Valle d’Aosta – Ospedale Beauregard (Aosta), il Policlinico “Sant’Orsola” – Bologna, l’Ospedale “G. Brotzu” – Cagliari, l’Ospedale dei Bambini “Gaslini” – Genova, il Policlinico di Modena – Modena, la Fondazione “Bambino Gesù” – Roma, la Fondazione Ospedale “Regina Margherita” – Torino.