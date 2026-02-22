"Un ringraziamento sentito per la pazienza e il senso di comunità durante i lavori di metanizzazione"

Il capogruppo Svolta per l'Argentario ringrazia i cittadini di Porto Ercole per la pazienza e il senso di comunità durante i lavori di metanizzazione, sottolineando l'importanza di adottare tecnologie meno invasive per ridurre l'impatto sulla comunità.

Porto Ercole: "Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i cittadini di Porto Ercole per la pazienza, la comprensione e il grande senso di responsabilità dimostrati in occasione della straordinaria chiusura del paese necessaria per i lavori di metanizzazione". Così interviene in un comunicato Marco Nieto capogruppo Svolta per l'Argentario.

"Non è stato un periodo semplice - continua Nievo - . Disagi alla viabilità, attività rallentate, difficoltà negli spostamenti quotidiani: tutto questo è stato affrontato con maturità e spirito di collaborazione da parte dell’intera comunità. Porto Ercole ha dimostrato ancora una volta di saper affrontare le sfide con dignità e coesione.

Allo stesso tempo, è doveroso sottolineare che oggi esistono metodologie meno invasive che, a prescindere dal fondo stradale — anche in presenza di roccia, calcare, arenaria o granito — consentono di realizzare interventi infrastrutturali riducendo drasticamente l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei cittadini. Tra queste vi è la trivellazione orizzontale guidata (HDD, Horizontal Directional Drilling), tecnologia ampiamente utilizzata in tutta Italia.

Attualmente questa tecnica è impiegata lungo l’Aurelia, dopo Capalbio, e anche a Tarquinia sono in corso interventi simili. Si tratta di una soluzione moderna che permette di operare nel sottosuolo senza ricorrere a estese aperture a cielo aperto, limitando chiusure e interruzioni. Purtroppo, per il nostro territorio non è stata scelta questa alternativa.

Il nostro ringraziamento ai cittadini è quindi ancora più sentito: la loro pazienza - ricorda capogruppo Svolta per l'Argentario - ha compensato un impatto che avrebbe potuto essere gestito diversamente. Auspichiamo che in futuro, nelle scelte tecniche che riguardano opere pubbliche così rilevanti, si valuti con maggiore attenzione l’adozione di soluzioni innovative e meno invasive, nell’interesse della comunità.

L' Argentario merita infrastrutture moderne, ma anche modalità di intervento che rispettino il tessuto sociale, economico e urbano dei paesi. Grazie a tutti per la collaborazione e per l’esempio di civiltà dimostrato". Conclude Marco Nieto capogruppo Svolta per l'Argentario.



