Giornata degli operatori sanitari: il Garante della Disabilità di Grosseto esprime gratitudine per il loro lavoro fondamentale

Giornata dedicata agli operatori sanitari: il ringraziamento del Garante della Disabilità del Comune di Grosseto

Grosseto: "In occasione della giornata che rende omaggio a tutti gli operatori sanitari, desidero esprimere la mia più profonda stima e gratitudine a tutto il personale medico, infermieristico, socio-sanitario e a ogni professionista impegnato quotidianamente nella tutela della salute dei cittadini". Così in un comunicato scrive Diego Montani (Foto cover), Garante della Disabilità del Comune di Grosseto

"Il loro lavoro, spesso svolto in condizioni complesse e critiche - continua Montani - , rappresenta un presidio fondamentale di umanità e competenza. Non di rado, infatti, gli operatori sanitari si trovano a sopperire con grande professionalità, senso di responsabilità e spirito di sacrificio a carenze di personale e a difficoltà strutturali e organizzative, garantendo comunque qualità dell’assistenza e sicurezza delle cure.

Un riconoscimento particolare va a coloro che si prendono cura delle persone con disabilità e dei pazienti con elevata fragilità, che necessitano non solo di competenze cliniche altamente qualificate, ma anche di un approccio delicato, attento e costante. La capacità di coniugare preparazione tecnica, sensibilità umana e ascolto rappresenta un valore imprescindibile, soprattutto nei percorsi assistenziali più complessi.

A nome della comunità, rinnovo il mio ringraziamento sincero a tutti gli operatori sanitari che, con dedizione quotidiana, contribuiscono a rendere il nostro sistema sanitario un punto di riferimento per le persone più vulnerabili, incarnando concretamente - conclude il Garante della Disabilità del Comune di Grosseto - i principi di solidarietà, dignità e tutela della persona".

