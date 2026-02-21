UIL FPL contro la chiusura della sede universitaria di Grosseto: un danno irreparabile per il territorio

La UIL FPL si oppone alla chiusura della sede universitaria di Grosseto, sottolineando il danno per il territorio e il settore sanitario.

Grosseto: La UIL FPL appresa la notizia della possibile chiusura della sede universitaria di Grosseto, esprime la netta contrarietà all’ennesimo taglio di servizi fondamentali per tutto il territorio provinciale.

Tra i corsi di formazione vi sono anche quelli che riguardano quelli sulle professioni infermieristiche e degli operatori socio – sanitari che rappresentano figure fondamentali e sempre più difficilmente reperibili e non avere più questa opportunità sul territorio avrebbe conseguenze negative per un settore fondamentale come quello sanitario dell’intera provincia.

La UIL FPL fa appello a tutte le istituzioni affinché si arrivi alla costituzione di un fronte comune da parte di tutte le istituzioni e della politica che si contrapponga a questa scelta e in questo caso la UIL FPL farà la propria parte unendosi a chi non vuole che il territorio sia privato di una grande opportunità offerta dalla sede universitaria.