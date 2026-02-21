Direttori della giunta regionale, Giani annuncia conferme e prossime selezioni

Per la direzione della sanità e welfare proroga fino ad agosto

Sette riconferme da subito, otto con il direttore generale della giunta regionale, e otto direzioni con incarichi in scadenza che saranno invece messe a bando.

Firenze: Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato la riorganizzazione dei vertici apicali degli uffici della giunta regionale, firmando gli atti di proroga in un caso e quelli di apertura delle selezioni nell’altro. “Ulteriori conferme - precisa Giani – potrebbero risultare tra il personale su chiamata esterna che oggi guida direzioni messe a bando”.

Le direzioni della giunta regionale rimangono quindici, sedici con la direzione generale alla cui guida resterà, fino alla fine dell’anno, Paolo Pantuliano. Federico Gelli è stato prorogato a capo della direzione sanità, welfare e coesione sociale fino ad agosto 2026. Prorogato l’incarico a Paolo Giacomelli (Programmazione e bilancio), a Gianluca Vannuccini (Sistemi informativi, infrastruttura tecnologiche e innovazione), a Giovanni Massini (Difesa del suolo e protezione civile), a Enrico Becattini (Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale), a Andrea Rafanelli (Tutela dell’ambiente e energia) e a Michele Mazzoni (Opere pubbliche).

Saranno aperte selezioni per la guida delle altre otto direzioni, ovvero “Valutazioni ambientali e autorità di audit”, “Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro”, “Agricoltura e sviluppo rurale”, “Urbanistica e sostenibilità”, “Attività produttive”, “Beni, istituzioni, attività culturali e sport”, “Istruzione, formazione, ricerca e lavoro” e “Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione”.