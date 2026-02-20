news Poste Italiane lancia webinar su Hate Speech e Social Network: come riconoscere e contrastare l'odio online 20 febbraio 2026

20 febbraio 2026 435

435 Stampa

Redazione

Poste Italiane organizza un webinar gratuito su hate speech e social network a Grosseto, con esperti che discutono di intelligenza emotiva e comportamenti online. Grosseto: Anche in provincia di Grosseto tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Lunedì 23 febbraio è in programma il webinar gratuito “Perché ci arrabbiamo sui social?”. Durante la sessione, trasmessa in diretta alle 17:00, Ilaria Gaspari - filosofa esperta di intelligenza emotiva - e Cristina Bonucchi – Responsabile Psicologo dell’Unità di Analisi del Crimine Informatico della Polizia di Stato – dialogheranno con gli esperti di Educazione Digitale per guidarci nella comprensione delle emozioni e dei comportamenti online, fornendo indicazioni pratiche per vivere consapevolmente le nostre interazioni in rete. L’Oxford University Press ha scelto rage bait (letteralmente “esca per la rabbia”) come parola del 2025 per far porre l’attenzione sull’aumento di contenuti deliberatamente creati per provocare odio, rabbia o indignazione attraverso elementi provocatori o offensivi con l’obiettivo di generare traffico su un sito web o su un social. Nel webinar verranno illustrati gli elementi che ci aiutano a riconoscere i contenuti provocatori e come evitare di contribuire a diffondere l’odio online e offline. Nel corso dell’incontro sarà possibile fare domande ai relatori attraverso la chat, inoltre la registrazione rimarrà visibile in streaming sempre dal sito https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nella sezione web. L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Poste Italiane lancia webinar su Hate Speech e Social Network: come riconoscere e contrastare l'odio online /media/images/webinar-Perche-ci-arrabbiamo-sui-social-v2-69983766aa25a.jpg Poste Italiane organizza un webinar gratuito su hate speech e social network a Grosseto, con esperti che discutono di intelligenza emotiva e comportamenti online. Grosseto, Fri, 20 Feb 2026 15:15:00 GMT Poste Italiane lancia webinar su Hate Speech e Social Network: come riconoscere e contrastare l'odio online Maremma News 339 it /media/images/thumbs/x600-webinar-Perche-ci-arrabbiamo-sui-social-v2-69983766aa25a.jpg PT2M 2026-02-20T15:15:00+01:00 news