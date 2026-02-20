Mobilità sostenibile: al via il progetto per unire Principina Terra alla ciclabile Grosseto–Marina

Grosseto: L'Amministrazione ha approvato un atto di indirizzo per avviare lo studio preliminare finalizzato alla realizzazione di una rete ciclopedonale di collegamento tra le attività ricettive di Principina Terra e la pista ciclopedonale esistente Grosseto– Marina di Grosseto. L’obiettivo è migliorare la mobilità sostenibile, rafforzare la sicurezza dei collegamenti e promuovere il turismo eco-sostenibile, valorizzando la ricettività diffusa del territorio. Il progetto sarà sviluppato dal Settore Tutela Ambientale – Servizio Mobilità e dal Settore Sviluppo Infrastrutturale – Servizio Progettazione, in collaborazione con la Polizia Locale, il Servizio Turismo e il Servizio Attività Produttive e Commercio. Lo studio preliminare (PFTE) individuerà le possibili alternative di tracciato, con stima dei costi e cronoprogramma, valutando eventuali criticità ambientali, paesaggistiche e di sicurezza. Tra le ipotesi in esame anche la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato lungo la SP delle Collacchie, in prossimità del centro abitato di Principina Terra, per garantire un collegamento sicuro con la pista esistente. Il provvedimento non comporta impegni di spesa immediati: saranno ora verificate le possibili fonti di finanziamento, incluse opportunità regionali, nazionali ed europee. Nella fase successiva sono previsti momenti di confronto con operatori turistici, imprese locali e cittadini. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, vista la rilevanza strategica dell’intervento per lo sviluppo sostenibile del territorio.

“Con questo atto di indirizzo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità, Riccardo Megale – continuiamo un percorso concreto verso una mobilità sempre più sostenibile e integrata. Il collegamento ciclopedonale tra Principina Terra e la pista Grosseto–Marina rappresenta un intervento strategico per migliorare la sicurezza, ridurre l’impatto del traffico veicolare e valorizzare l’offerta turistica del territorio, anche e soprattutto in prospettiva del completamento dei lavori di attraversamento della Fiumara, che consentirà un collegamento ancora più strategico. Parallelamente, stiamo lavorando a una visione più ampia di rete, con l’obiettivo di mettere a sistema l’intera infrastruttura di strade rurali e percorsi secondari presenti sul territorio. L’intento è quello di valorizzare questi tracciati esistenti, riqualificandoli e integrandoli in un disegno organico che permetta di collegare tra loro le principali ciclovie e piste ciclopedonali, creando una maglia continua e funzionale. In questo modo non solo rafforziamo la connessione tra le grandi direttrici ciclabili, ma offriamo anche nuove opportunità di mobilità e sviluppo turistico sostenibile. Vogliamo creare un’infrastruttura funzionale, sicura e condivisa, capace di rispondere alle esigenze di residenti, operatori turistici e visitatori, rafforzando l’identità green della nostra città.”



