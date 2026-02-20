Laboratorio creativo per bambini a Grosseto: scopri il nuovo libro 'Il mio cucciolo, PAURA!' e partecipa all'evento emotivo e coinvolgente

Grosseto: Sabato 21 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17 la Mondadori Bookstore di Grosseto ospita un appuntamento speciale dedicato ai pi? piccoli e alle loro famiglie: il laboratorio creativo ispirato al libro Il mio cucciolo, PAURA! a cura di Jamaica Corridori.

Jamaica Corridori torna in libreria con un nuovo volume della collana La capanna dei colori, pubblicato da LCI Editore, dedicato a un tema tanto delicato quanto universale: la paura. Attraverso illustrazioni in 3D e nuovi personaggi, l’autrice accompagna bambini e genitori in un percorso educativo e coinvolgente che aiuta a riconoscere, accogliere e trasformare questa emozione.

Autrice e creativa impegnata nel mondo dell’educazione emotiva, Jamaica Corridori si dedica da anni alla realizzazione di libri e progetti pensati per sostenere la crescita interiore dei bambini. Il suo lavoro unisce narrazione, arte e attivit? esperienziali, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai genitori e agli educatori per affrontare insieme ai pi? piccoli le emozioni fondamentali della vita quotidiana.

La collana La capanna dei colori nasce proprio con questa missione: trasformare la lettura in un momento di dialogo, condivisione e crescita emotiva.

Il libro: un viaggio dentro la paura

Il mio cucciolo, PAURA! racconta la paura come se fosse un piccolo “cucciolo” da conoscere e imparare a gestire. Con un linguaggio semplice ma profondo, il libro offre:

• una storia illustrata capace di parlare ai bambini dai 3 ai 9 anni;

• spunti pratici per i genitori;

• un’attivit? creativa finale da costruire insieme, per rendere l’esperienza ancora pi? coinvolgente.

Un approccio che unisce racconto e manualit?, favorendo l’espressione emotiva e rafforzando il legame tra adulto e bambino

A seguire la presentazione, si terr? un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 3 ai 9 anni.

Il libro sar? il “pass” di accesso all’attivit?: acquistando la fiaba (14 euro) si ricever? tutto il materiale necessario per partecipare al laboratorio.

Un’occasione preziosa per vivere la libreria come spazio di incontro, ascolto e crescita, dove le emozioni diventano storie da condividere e strumenti per crescere insieme.

L’evento ? a prenotazione obbligatoria ai numeri 056422329 o inviando un whatsapp al 3923438682

Il costo di partecipazione ? di 14 euro e comprende una copia del libro Il mio cucciolo, PAURA! e tutto il materiale necessario per l’attivit?. Un omaggio a sorpresa per ogni partecipante.



