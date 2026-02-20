Jennifer Macrì si laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche all'Università di Roma

Jennifer Macrì si laurea in Scienze e tecniche psicologiche all'Università Mercatorum di Roma, discutendo una tesi sui bias di attribuzione e illusione del controllo, un traguardo che unisce studio e impegno civico.

Pitigliano: Traguardo accademico per Jennifer Macrì, che in questi giorni ha conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università Mercatorum di Roma, ottenendo un brillante risultato finale. La neo dottoressa ha discusso una tesi dal titolo “Bias di attribuzione e illusione del controllo”, un lavoro di approfondimento sui principali meccanismi cognitivi che influenzano il modo in cui le persone interpretano gli eventi e attribuiscono cause e responsabilità, spesso condizionando decisioni e comportamenti nella vita quotidiana.

Un percorso di studio portato avanti con impegno e determinazione, che si affianca alla sua attività di volontariato nella Croce Rossa Italiana di Pitigliano, dove Jennifer presta servizio con dedizione a supporto della comunità locale. La laurea rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un investimento sul futuro, con l’obiettivo di proseguire la formazione in ambito psicologico e mettere le competenze acquisite al servizio delle persone. Un risultato che unisce preparazione accademica e impegno civico, testimoniando un percorso costruito su studio, sensibilità e spirito di servizio.