Giornata Nazionale del Braille a Castiglione della Pescaia: inclusione e sensibilità per una società più solidale

Celebrata a Castiglione della Pescaia la Giornata Nazionale del Braille. Un momento di inclusione e sensibilità per la scuola

Castiglione della Pescaia: Il paese ha celebrato la Giornata Nazionale del Braille, promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Grosseto, insieme agli alunni della Scuola primaria Giovanni Pascoli. Per un giorno i bambini, guidati dalla presidente dell'Uici Sioli Sereni, hanno avuto l’opportunità di scoprire “la voce del tatto” avvicinandosi al codice braille attraverso attività di coinvolgimento e confronto.

L' iniziativa è stata fortemente voluta dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum e dai giovani del Leo Club Francesco Iannitelli. Sono intervenuti alla manifestazione di apertura della giornata molti soci, il Presidente del Lions Club Paolo Maggi e il Presidente di Circoscrizione Rinaldo Favilli.

«Noi dei Lions e dei Leo - ha detto Paolo Maggi - siamo felici di aver sponsorizzato questa iniziativa perché da sempre ci occupiamo di tutela della vista, di prevenzione e di inclusione, siamo orgogliosi di aver portato tra i banchi di scuola un messaggio importante: conoscere il Braille significa conoscere un nuovo modo di comunicare e di includere».

«Il Braille è un vero superpotere - ha aggiunto Rinaldo Favilli -, permette infatti a chi non vede con gli occhi di vedere benissimo con le mani, con la mente e con il cuore».

«Eventi come questo – afferma la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – rappresentano un momento fondamentale di crescita per la nostra comunità. Sensibilizzare i più giovani sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità significa investire in una società più solidale e rispettosa delle diversità. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere progetti che mettono al centro le persone e promuovono una cultura dell’ascolto e della partecipazione».

L’iniziativa ha confermato che il dialogo tra associazioni, scuola e istituzioni è un'importante forma di sensibilizzazione per i cittadini di ogni età, e può essere un valore aggiunto nel cammino educativo delle nuove generazioni.

«Anche quest’anno – ha dichiarato Sioli Sereni – abbiamo vissuto una giornata intensa e ricca di emozioni. L’entusiasmo dei bambini, le loro domande e le riflessioni che hanno condiviso dimostrano quanto sia importante parlare di inclusione fin da piccoli. Incontri come questo non solo fanno conoscere il braille, ma aiutano ad avere un atteggiamento più consapevole e positivo verso la disabilità. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dal Lions Club Salebrum al Leo Club Castiglione della Pescaia, fino all’amministrazione comunale che ci sostiene con sensibilità e attenzione».



