Confindustria Toscana Sud in lutto per la scomparsa di Ubaldo Corsini

L'imprenditore è stato presidente di Confindustria Grosseto tra il 1993 e il 1997

Grosseto: Confindustria Toscana Sud è in lutto per la scomparsa di Ubaldo Corsini, presidente di Corsini Bakery Dolci e Biscotti, storica azienda dolciaria con sede a Castel del Piano. Aveva 88 anni ed è stato presidente di Confindustria Grosseto tra il 1993 e il 1997. L'azienda era stata fondata dal padre Corrado e dalla madre Solidea nel 1921 come piccolo forno di famiglia e Ubaldo ne aveva ereditato la passione da bambino, fino ad assumerne la gestione e renderla – dagli anni '80 – un'importante realtà industriale senza perdere i valori dell'artigianalità e degli ingredienti locali, con ricette tramandate di generazione in generazione e prodotti distribuiti in Italia e all'estero. Oggi la gestione di Corsini Biscotti è affidata ai figli Corrado, Andrea, Roberto e Gianluca.

«Ubaldo Corsini è stato e rimarrà uno dei simboli storici dell'imprenditoria del nostro territorio – dichiara Andrea Fratoni, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – come grande esempio di capacità e visione, innovazione e internazionalizzazione. È riuscito a rendere protagonista sui mercati globali un'azienda che era nata come impresa familiare, artigianale, puntando sempre sulla qualità e partendo da un territorio che non ha certo offerto tutti i mezzi necessari per riuscirci. Da Castel del Piano all'Amiata, fino all'intera Toscana, per arrivare al resto d'Italia e del mondo, oggi Corsini è uno dei simboli del Made in Italy e porta ovunque il nome del nostro territorio. Un modello dal quale ogni imprenditore dovrebbe continuare a prendere esempio. Tutti noi di Confindustria Toscana Sud ci stringiamo alla famiglia».

«Ho conosciuto Ubaldo Corsini nei primi anni Duemila – aggiunge Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – e a lui mi legano tanti preziosi ricordi personali. Resta l'eredità di un imprenditore capace e coraggioso, abile a unire una dimensione artigianale a una visione industriale. Si è impegnato in tante battaglie, anche per la nostra associazione. Una, storica, è stata quella per le infrastrutture. A questo proposito è rimasta celebre la sua frase: “Quando hanno assaggiato i miei panettoni, tutti vogliono venire a trovarmi... una volta sola!” con evidente riferimento alle difficoltà di collegamento che da sempre soffre il territorio in cui ha sede l'azienda. In questo momento di dolore tutti noi siamo vicini alla sua splendida famiglia: negli anni i figli ne hanno già raccolto il testimone alla guida dell'impresa e ora proseguiranno il cammino in suo nome».

I funerali di Ubaldo Corsini saranno celebrati sabato 21 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe, in corso Nasini a Castel del Piano.