Borsa Mercato del Lavoro 2026 a Orbetello: scopri le offerte di lavoro con vitto e alloggio

Borsa Mercato Lavoro 2026 a Orbetello, il 25 febbraio, con offerte di lavoro e colloqui con aziende locali, iscrizione online su www.borsamercatolavoro.it

Orbetello: Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano ricorda l’evento importante : la Borsa Mercato del Lavoro 2026 : il 25 febbraio dalle 10 alle 14 alla Sala Degustazione Pescatori di Orbetello (Via Leopardi 9 ).

Per partecipare all’’evento si consiglia di iscriversi on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it dove è possibile consultare le tantissime offerte di lavoro) allegando un curriculum in formato pdf oppure direttamente il giorno dell’evento a Orbetello dalle 10 alle 14.

In quella sarà possibile effettuare i colloqui direttamente con le aziende della zona che cercano il personale : sono presenti offerte di lavoro con vitto e alloggio (zona Orbetello, Monte Argentario , Albinia e Fonteblanda ) e anche proposte di impiego con minima o prima esperienza (tutte sono già consultabili nel sito di riferimento www.borsamercatolavoro.it)

Per informazione potete contattare lo 0564416375 chiedere della Dott.ssa Tommasini Francesca (e mail grosseto@ebtt.it)



