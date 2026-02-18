Grosseto: Il Consiglio comunale si riunisce venerdì 20 febbraio

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 20 febbraio alle ore 8:30.

Di seguito le proposte trattate:

Comunicazioni istituzionali;

Comunicazione verbale seduta del 30/01/2026 - Presa d'atto

Affidamento in house alla Sistema Srl dei servizi di ispezione ambientale relativi alle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti e sul decoro urbano e supporto operativo - Approvazione disciplinare (Erika Vanelli)

Accettazione proposta di conciliazione nell'ambito della procedura di mediazione n.478/2023 tra "C.C infissi Cavini Umberto di Fabrizio Corsini" e Comune di Grosseto (Terreno FG.69, P.LLA 473 - Usucapione) - (Sindaco)

Approvazione del "Regolamento di Polizia rurale in materia di manutenzione del territorio" ai fini della tutela del territorio, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi della L.R Toscana 7 novembre 2024, n.48 (Riccardo Megale)

Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per altri servizi di igiene ambientale - Approvazione del nuovo testo normativo e relativi allegati (Erika Vanelli)

Approvazione bilancio istituzionale Le Mura 2026/2028 (Luca Agresti)

Approvazione piano programma istituzione Le Mura 2026/2028 (Luca Agresti)

Legge N.353/2000, LRT N.39/2000 e successive modifiche - Aggiornamento anno 2024 catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco: approvazione elenchi definitivi (Fabrizio Rossi)

Reg. UE 2021/1060 delibera della GRT N.124 del 2023 'Programma regionale PR FESR 2021 - 2027 Azione 2.7.2 'Natura e biodiversità' - Partecipazione del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud al bando di cui al decreto Regione Toscana n.7825 del 9/4/2024 e decreto Regione Toscana n. 8536 del 19/4/2024 presa atto esiti conferenza di servizi ex ART.14 Comma 2 L.241/1990, ART 41 bis L.24171990 - Art.13 D.L. 76/2020 ed ART. 10 C.4 D.L25/2025 - Concessione in uso per le finalità connesse al bando di terreni in proprietà dell'Amministrazione comunale in area Badiola al fango (Riccardo Ginanneschi)

Mozione "Sicurezza dei locali pubblici e prevenzione incendi", presentata dalla consigliera Del Santo (Grosseto Città Aperta)

Ordine del giorno su "Rafforzamento della sicurezza urbana e richiesta di interventi strutturali al Governo nazionale in materia di forze dell'ordine e politiche abitative", presentata daò consigliere De Martis (Grosseto Città Aperta)

Interrogazione su "Abbattimento 215 alberature - delibera di giunta N.343 del 09.09.2025 e atti successivi e presupposti", presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città Aperta)

Interrogazione per richiesta chiarimenti sull'attuazione dell'ordine del giorno relativo all'istituzione di un corso universitario ITS sullo sport e sul turismo, presentata dal consigliere Pizzuti (Liberali e Riformisti)

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw