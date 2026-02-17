Contemporary Roots di Cna, a Villa Lante al via gli shooting video e fotografici per dieci imprese

Viterbo: In posa, cheese: primo flash su “Contemporary Roots”, il progetto promosso dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia grazie al contributo della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e della Camera di Commercio di Roma. A Villa Lante, Bagnaia, le opere delle imprese che alla fine dello scorso anno hanno risposto alla call dell’Associazione sono state immortalate nel primo shooting video e fotografico. Materiale che poi sarà utile a presentare al meglio le stesse sui mercati internazionali.

Dopo lo storico giardino all’italiana, a fare da sfondo nei prossimi giorni ai lavori degli artigiani sarà anche Palazzo Farnese a Caprarola. “Due sedi prestigiose – dice Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – che abbiamo scelto per offrire un’immagine di classe e adeguata alle imprese che andranno a presentarsi anche al di fuori dell’Italia. Le abbiamo messe in mano a professionisti: stanno realizzando immagini e video che torneranno utili come biglietto da visita, anche sulla stampa internazionale”.

A coordinare il progetto Cna è Promotuscia. “Insieme a Ivana Pagliara siamo andati a curiosare durante il primo shooting: adesso – continua Lupidi – siamo curiosi di vedere il risultato finale. Per noi l’importante è mettere le imprese nelle condizioni di competere nel miglior modo possibile”.

Questi i “magnifici dieci” selezionati: Stilhaus di Simone e Michela Bianchini (arredo bagno), Loretta Purgatori (collectible design), Curaes di Irene Lupi (gioielli artigianali), Laboratorio Linfa di Luigi Cuppone (eco falegnameria artistica), Cinzia Chiulli Percorsi artistici (ceramica artistica), Andrea Di Maio (costruzione e restauro strumenti musicali), Luca Cristofori (sartoria su misura), Bordo Maria Vittoria (sartoria su misura), Neloo di Roberta Pietrini (bigiotteria artigianale), Bottega d’arte di Daniela Lai (ceramica artistica).

Le opere realizzate dagli artigiani saranno immortalate sia all’interno delle due location, sia all’esterno. Il tutto, gratuitamente. “Contemporary roots”, ovvero radici contemporanee, si articola in tre fasi. “Dopo la selezione delle imprese, ora è il momento di fissare i lavori nei due prestigiosi contesti. Poi toccherà alla promozione su canali social, sito web – conclude Lupidi – e segnalazione alla stampa internazionale. È un’ulteriore opportunità e un segnale di attenzione della Cna nei confronti delle imprese”.



