Iniziato il censimento degli alberi urbani del territorio comunale

Cecina: Sono partiti questa settimana i lavori per la realizzazione dell’inventario degli alberi presenti nel perimetro urbano del Comune di Cecina: attività realizzata nell’ambito del progetto europeo “TREESURE”, finanziato dal programma Horizon Europe.

Treesure Il progetto europeo che protegge le città dai rischi legati alla caduta degli alberi: cos'è e quali sono le finalità

Il Comune di Cecina è partner e sito pilota di questo importante progetto di ricerca, coordinato dall’Università di Firenze, che pretende sviluppare nei prossimi 3 anni un sistema di monitoraggio della salute degli alberi urbani che combina dati satellitari dell'ESA con sensori IoT, soluzioni nature-based per l'ancoraggio delle radici e strumenti di supporto alle decisioni per la gestione del rischio di caduta.

“Durante il mese di febbraio un gruppo di professionisti incaricato dalla Fondazione spagnola Cesefor, procederà con l'inventariazione degli alberi urbani con il fine di valutarne il rischio di caduta - afferma Alessandro Bechini, Vicesindaco del Comune di Cecina e assessore all'Ambiente -. Sarà osservato lo stato di salute di ogni singola pianta, combinando misurazioni di campo con tecnologie di telerilevamento. Per ogni albero verranno registrati parametri fondamentali come identificativo GPS, specie arborea, diametro del tronco, altezza dell'albero suddivisa in classi, diametro della chioma, ambiente radicale e stato di salute generale. Il protocollo prevede che almeno 2.000 alberi siano censiti tramite rilievi diretti sul campo”.

Il sistema di classificazione adottato da TREESURE permetterà di categorizzare gli alberi in base a criteri oggettivi e facilmente replicabili: le classi di altezza vanno da meno di 10 metri a oltre 25 metri, lo stato di salute è suddiviso in sei livelli (da ottimale a morto) e l'ambiente radicale distingue tra suolo naturale, bordo strada, terreno irrigato o non irrigato, pavimentazione impermeabile o permeabile, rilevato e suolo compatto. Questo approccio metodologico rappresenta un passo avanti significativo, fornendo agli enti locali e ai gestori del verde uno strumento scientifico per prevenire i disastri causati dalla caduta degli alberi durante eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

"Siamo all’inizio di un percorso che porterà il Comune di Cecina ad essere un pioniere a livello nazionale nelle attività di prevenzione della caduta degli alberi in contesto urbano, in quanto avrà a disposizione un inventario completo associato all’analisi del rischio. Con gli strumenti di aiuto alla decisione che verranno messi a disposizione dal progetto, sarà possibile prendere in futuro decisioni pertinenti, basate su evidenze scientifiche".

Ulteriori informazioni sul sito del progetto: https://treesure.eu/



